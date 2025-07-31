Только половина украинцев за рубежом имеют оплачиваемую работу: как в Украине — исследование Сегодня 08:00 — Личные финансы

Только половина украинцев за рубежом имеют оплачиваемую работу: как в Украине — исследование

Только у половины респондентов есть оплачиваемая работа (48,4% среди украинцев в Украине и 55,7% за рубежом).

Об этом говорится в исследовании социальной сплоченности, проведенном Гражданской сетью Опора весной 2025 года.

Еще около четверти респондентов в Украине находятся на пенсии (20,1%).

За границей

Среди украинцев за границей проценты между другими категориями занятости распределились более или менее равномерно.

Наибольшая доля среди тех, кто не имеет оплачиваемой работы, получают социальные выплаты (7,4%) или занимаются домашней работой, уходом за детьми или другими людьми (7,3%).

Хотя находящиеся за рубежом респонденты имеют примерно такой же уровень занятости, что и респонденты в Украине, доля респондентов с высшим или незаконченным высшим образованием в этой группе существенно выше — 76,2% против 58,5% среди респондентов в Украине.

Реализация профессиональных навыков

Это свидетельствует о трудностях в реализации их профессиональных навыков и опыта на зарубежном рынке труда.

Также сложнее найти оплачиваемую работу респондентам с общим средним и средним специальным образованием — 28% и 38,7%, тогда как среди респондентов с высшим образованием оплачиваемую работу имеют 57,7%.

Самый низкий уровень трудоустройства среди респондентов с инвалидностью — только 25,1% имеют оплачиваемую работу.

Какой из этих вариантов лучше всего описывает вашу ситуацию? Украина За границей Обучение (не оплачиваемое работодателем), включая каникулы 48,4% 55,7% Получаю только социальные выплаты 2,2% 6,3% Без работы, но активно ищу работу 5,5% 7,4% Без работы, но НЕ ищу работу 1,8% 2% Хронически больные или нетрудоспособные 2,1% 2% На пенсии 20,1% 6,1% Военная служба 4,2% 0,2% Домашняя работа, уход за детьми или другими людьми 6,6% 7,3% Другое 1,6% 6,3%

Среди респондентов, имеющих статус ВПЛ, уровень трудоустройства несколько ниже — 40,9% из них имеют оплачиваемую работу по сравнению с 49,5% среди респондентов, не имеющих такого статуса. Также ВПЛ чаще занимаются домашней или уходовой работой — 10,8% против 5,9% респондентов без статуса ВПЛ.

Хотя уровень трудоустройства мужчин и женщин существенно не отличается (50% и 46,9% соответственно), женщины существенно чаще занимаются домашним уходом — 10,8% против 1,5% среди мужчин.

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Финансовая устойчивость

В целом опрошенные имеют достаточно низкий уровень финансовой устойчивости. Только 8,4% респондентов смогут обеспечить собственные базовые потребности (жилье, еда и лекарства) в случае потери основного источника дохода вне зависимости от обстоятельств, еще 9,4% отметили, что смогут обеспечить их более 6 месяцев.

Треть респондентов вообще не смогут обеспечить свои базовые потребности (29,3%).

Как оценили способность обеспечить свои базовые потребности (такие как жилье, еда, лекарства) в случае утраты основного источника дохода? Украина За границей Смогу полностью обеспечить себя вне зависимости от обстоятельств 8,4% 13,2% Смогу обеспечить базовые потребности более 6 месяцев 9,4% 10,3% Смогу обеспечить базовые нужды на 1−6 месяцев 17,0% 20,9% Смогу обеспечить базовые нужды менее чем на 1 месяц 17,6% 17,2% Не смогу обеспечить базовые потребности 29,3% 24,5% Затрудняюсь ответить 15,9% 12,2%

Респонденты за рубежом чаще указывали на способность обеспечить свои базовые потребности: вариант «независимо от обстоятельств» выбрали 13,2% из них, вариант «более 6 месяцев» — 10,3%.

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