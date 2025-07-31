Только половина украинцев за рубежом имеют оплачиваемую работу: как в Украине — исследование
Только у половины респондентов есть оплачиваемая работа (48,4% среди украинцев в Украине и 55,7% за рубежом).
Об этом говорится в исследовании социальной сплоченности, проведенном Гражданской сетью Опора весной 2025 года.
Еще около четверти респондентов в Украине находятся на пенсии (20,1%).
За границей
Среди украинцев за границей проценты между другими категориями занятости распределились более или менее равномерно.
Наибольшая доля среди тех, кто не имеет оплачиваемой работы, получают социальные выплаты (7,4%) или занимаются домашней работой, уходом за детьми или другими людьми (7,3%).
Хотя находящиеся за рубежом респонденты имеют примерно такой же уровень занятости, что и респонденты в Украине, доля респондентов с высшим или незаконченным высшим образованием в этой группе существенно выше — 76,2% против 58,5% среди респондентов в Украине.
Реализация профессиональных навыков
Это свидетельствует о трудностях в реализации их профессиональных навыков и опыта на зарубежном рынке труда.
Также сложнее найти оплачиваемую работу респондентам с общим средним и средним специальным образованием — 28% и 38,7%, тогда как среди респондентов с высшим образованием оплачиваемую работу имеют 57,7%.
Самый низкий уровень трудоустройства среди респондентов с инвалидностью — только 25,1% имеют оплачиваемую работу.
|Какой из этих вариантов лучше всего описывает вашу ситуацию?
|Украина
|За границей
|Обучение (не оплачиваемое работодателем), включая каникулы
|48,4%
|55,7%
|Получаю только социальные выплаты
|2,2%
|6,3%
|Без работы, но активно ищу работу
|5,5%
|7,4%
|Без работы, но НЕ ищу работу
|1,8%
|2%
|Хронически больные или нетрудоспособные
|2,1%
|2%
|На пенсии
|20,1%
|6,1%
|Военная служба
|4,2%
|0,2%
|Домашняя работа, уход за детьми или другими людьми
|6,6%
|7,3%
|Другое
|1,6%
|6,3%
Среди респондентов, имеющих статус ВПЛ, уровень трудоустройства несколько ниже — 40,9% из них имеют оплачиваемую работу по сравнению с 49,5% среди респондентов, не имеющих такого статуса. Также ВПЛ чаще занимаются домашней или уходовой работой — 10,8% против 5,9% респондентов без статуса ВПЛ.
Хотя уровень трудоустройства мужчин и женщин существенно не отличается (50% и 46,9% соответственно), женщины существенно чаще занимаются домашним уходом — 10,8% против 1,5% среди мужчин.
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Финансовая устойчивость
В целом опрошенные имеют достаточно низкий уровень финансовой устойчивости. Только 8,4% респондентов смогут обеспечить собственные базовые потребности (жилье, еда и лекарства) в случае потери основного источника дохода вне зависимости от обстоятельств, еще 9,4% отметили, что смогут обеспечить их более 6 месяцев.
Треть респондентов вообще не смогут обеспечить свои базовые потребности (29,3%).
|Как оценили способность обеспечить свои базовые потребности (такие как жилье, еда, лекарства) в случае утраты основного источника дохода?
|Украина
|За границей
|Смогу полностью обеспечить себя вне зависимости от обстоятельств
|8,4%
|13,2%
|Смогу обеспечить базовые потребности более 6 месяцев
|9,4%
|10,3%
|Смогу обеспечить базовые нужды на 1−6 месяцев
|17,0%
|20,9%
|Смогу обеспечить базовые нужды менее чем на 1 месяц
|17,6%
|17,2%
|Не смогу обеспечить базовые потребности
|29,3%
|24,5%
|Затрудняюсь ответить
|15,9%
|12,2%
Респонденты за рубежом чаще указывали на способность обеспечить свои базовые потребности: вариант «независимо от обстоятельств» выбрали 13,2% из них, вариант «более 6 месяцев» — 10,3%.
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