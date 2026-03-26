Со 2 апреля в lifecell начинают действовать новые тарифы (цены)

Начиная со 2 апреля 2026 года в lifecell начинают действовать новые цены на архивные тарифные планы.
Об этом говорится в сообщении компании.
Компания предоставила перечень тарифных планов и новые цены.

В тарифном плане «Просто Лайф»

210 увеличен до 320 грн/4 недели — стандартная цена;
180 увеличено до 270 грн/4 недели — если номер идентифицирован или персонифицирован;
120 увеличено до 200 грн/4 недели — если номер перенесен в lifecell.

В тарифном плане «Свободный Лайф»

425 увеличено до 500 грн/4 недели — стандартная стоимость;
375 увеличено до 450 грн/4 недели — если номер идентифицирован или персонифицирован;
240 увеличено до 300 грн/4 недели — если номер перенесен в lifecell.

В тарифном плане «Смарт Лайф»

300 увеличено до 400 грн/4 недели — стандартная стоимость;
250 увеличено до 350 грн/4 недели — если номер идентифицирован или персонифицирован;
160 увеличено до 270 грн/4 недели — если номер перенесен в lifecell.

В тарифном плане «Жара Лайт»

195 увеличен до 275 грн/4 недели — новая стоимость.
Также ранее lifecell расширил тариф для абонентов старшего поколения. Он открыл возможность перехода на акционный тариф «Турбота» украинцам от 55 лет с сохранением своего номера через процедуру MNP.
Рост тарифов мобильной связи в Украине ощутим для миллионов пользователей. Операторы вынуждены повышать цены из-за роста затрат, в том числе на электроэнергию и ремонт сетей после обстрелов, а также из-за необходимости инвестиций в развитие цифровой инфраструктуры.
В этом материале Finance.ua приводит полный обзор актуальных тарифов, позиции компаний и прогнозы по предстоящим изменениям.

Справка Finance.ua:

  • О том, как повысились тарифы «Киевстар» с 1 марта, мы писали раньше.
  • Как сообщила компания «Киевстар», с 10 марта 2026 года некоторые тарифы «Бизнес UA» и «Все разом» закрываются.
Татьяна Береговая
Также по теме
Также по теме
