Со 2 апреля в lifecell начинают действовать новые тарифы (цены) Сегодня 12:12 — Личные финансы

Начиная со 2 апреля 2026 года в lifecell начинают действовать новые цены на архивные тарифные планы.

Об этом говорится в сообщении компании

Компания предоставила перечень тарифных планов и новые цены.

В тарифном плане «Просто Лайф»

210 увеличен до 320 грн/4 недели — стандартная цена;

180 увеличено до 270 грн/4 недели — если номер идентифицирован или персонифицирован;

120 увеличено до 200 грн/4 недели — если номер перенесен в lifecell.

В тарифном плане «Свободный Лайф»

425 увеличено до 500 грн/4 недели — стандартная стоимость;

375 увеличено до 450 грн/4 недели — если номер идентифицирован или персонифицирован;

240 увеличено до 300 грн/4 недели — если номер перенесен в lifecell.

В тарифном плане «Смарт Лайф»

300 увеличено до 400 грн/4 недели — стандартная стоимость;

250 увеличено до 350 грн/4 недели — если номер идентифицирован или персонифицирован;

160 увеличено до 270 грн/4 недели — если номер перенесен в lifecell.

В тарифном плане «Жара Лайт»

195 увеличен до 275 грн/4 недели — новая стоимость.

Также ранее lifecell расширил тариф для абонентов старшего поколения. Он открыл возможность перехода на акционный тариф «Турбота» украинцам от 55 лет с сохранением своего номера через процедуру MNP.

Рост тарифов мобильной связи в Украине ощутим для миллионов пользователей. Операторы вынуждены повышать цены из-за роста затрат, в том числе на электроэнергию и ремонт сетей после обстрелов, а также из-за необходимости инвестиций в развитие цифровой инфраструктуры.

В этом материале Finance.ua приводит полный обзор актуальных тарифов, позиции компаний и прогнозы по предстоящим изменениям.

Справка Finance.ua:

О том, как повысились тарифы «Киевстар» с 1 марта, мы писали раньше.

Как сообщила компания «Киевстар», с 10 марта 2026 года некоторые тарифы «Бизнес UA» и «Все разом» закрываются.

