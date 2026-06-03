Страна ЕС конфисковала российские активы на 3,7 миллиона евро

Финское Национальное управление по взысканию долгов изъяло3,7 млн евро,принадлежавших россии, для компенсации убытков энергетической компании «Нафтогаз Украины», связанных с уничтожением ее имущества.
Ранее ведомство в основном изымало недвижимость, принадлежащую рф, но в этом году конфискации касаются денежных средств.
Приблизительно 3,7 миллиона евро, переданных под временный арест, происходят из уже несуществующей программы сотрудничества ЕС по внешнему приграничному сотрудничеству, в которой участвовали Финляндия и россия.
Эта программа была направлена на поддержку развития пограничных регионов между странами. Сами деньги оставались в Финляндии.