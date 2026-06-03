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Страна ЕС конфисковала российские активы на 3,7 миллиона евро

Фондовый рынок
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Страна ЕС конфисковала российские активы на 3,7 миллиона евро
Страна ЕС конфисковала российские активы на 3,7 миллиона евро
Финское Национальное управление по взысканию долгов изъяло 3,7 млн ​​евро, принадлежавших россии, для компенсации убытков энергетической компании «Нафтогаз Украины», связанных с уничтожением ее имущества.
Об этом сообщает Yle.

Что изъяли

Ранее ведомство в основном изымало недвижимость, принадлежащую рф, но в этом году конфискации касаются денежных средств.
Приблизительно 3,7 миллиона евро, переданных под временный арест, происходят из уже несуществующей программы сотрудничества ЕС по внешнему приграничному сотрудничеству, в которой участвовали Финляндия и россия.
Эта программа была направлена ​​на поддержку развития пограничных регионов между странами. Сами деньги оставались в Финляндии.
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Согласно документу исполнительной службы, Москва внесла свой финансовый взнос в размере 3,7 миллиона евро еще до начала войны против Украины в 2022 году.
Программа приграничного сотрудничества была приостановлена ​​после полномасштабного вторжения.
В целом с 2024 года Национальное управление по взысканию долгов изъяло российские активы на сумму более 40 миллионов евро.
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В конце 2022 года MTV подсчитало, что за первое полугодие после вторжения в феврале Финляндия конфисковала российские активы почти на 190 миллионов евро.
По материалам:
Finance.ua
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