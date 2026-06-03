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Anthropic подала конфиденциальную заявку на IPO, опережая OpenAI

Фондовый рынок
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Anthropic конфиденциально предоставила проектные документы для выхода на биржу
Anthropic конфиденциально предоставила проектные документы для выхода на биржу
Компания Anthropic конфиденциально предоставила проектные документы для выхода на биржу, что может позволить ей опередить главного конкурента OpenAI в осуществлении публичного дебюта уже этой осенью. Это решение было принято на фоне роста спроса на ее продукты и повышения финансовых показателей. Компания заявила, что количество акций и их цена пока не определены.
Об этом сообщает Bloomberg.

Оценка Anthropic

На прошлой неделе Anthropic привлекла $65 миллиардов в новом раунде финансирования, что подняло ее оценку до $965 миллиардов и впервые превысило рыночную стоимость OpenAI ($852 млрд). Компания сообщила, что ожидает получить $10,9 миллиарда дохода во втором квартале, что более чем вдвое превышает показатели предыдущего периода.
Anthropic ожидает, что второй квартал станет для нее первым прибыльным. Кроме того, по прогнозам, к концу июня годовой доход в пересчете на годовой темп превысит $50 миллиардов, тогда как еще год назад этот показатель составил всего $4 миллиарда.
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Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude, в последнее время активно расширяет возможности в сфере программирования и кибербезопасности, что привлекло внимание новых корпоративных клиентов. Это позволило компании выйти из тени OpenAI, до сих пор считавшейся лидером рынка.

OpenAI готовит заявку на IPO

OpenAI готовит собственную конфиденциальную заявку на IPO, также ориентируясь на осенний дебют, но сталкивается с внутренними проблемами — просмотром продуктового портфеля, изменениями в руководстве и сомнениями относительно темпов роста после невыполнения отдельных финансовых и пользовательских целей.
Впрочем, Anthropic также сталкивается с определенными рисками. Она находится в юридическом конфликте с правительством США после того, как Пентагон признал ее «угрозой для цепи поставок» — статусом, обычно применяемым к иностранным соперникам. Компания заявила, что данное решение может поставить под угрозу ее миллиардные доходы.

Anthropic, OpenAI и SpaceX готовятся к выходу на биржу

Anthropic, OpenAI и SpaceX готовятся к выходу на биржу, рассматривая IPO как новый мощный инструмент привлечения капитала. Несмотря на активное финансирование на частном рынке, публичный статус открывает доступ к более широкому кругу инвесторов и упрощает монетизацию долей для ранних вкладчиков и сотрудников.
По данным источников, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase&Co. и Morgan Stanley рассматриваются в качестве претендентов на ключевые роли в процессе выхода на биржу Anthropic и OpenAI.
По материалам:
mezha.media
IPOOpenAIЧат бот
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