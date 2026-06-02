Tesla снова стала лидером по мировым продажам электромобилей Сегодня 23:04 — Фондовый рынок

В первом квартале 2026 года Tesla вышла на первое место по продажам на мировом рынке электромобилей впервые с 3 квартала 2024 года.

Об этом сообщает Counterpoint.

Продажи компании выросли на 6%, она заняла 13% рынка. В то же время, продажи в США упали на 2% после того, как Белый дом отменил налоговые льготы на электромобили.

В течение 15 месяцев (с 4 квартала 2024 по 4 квартал 2025 года) Tesla занимала второе место, а лидером рынка была китайская компания BYD. Третье место занимает стабильно группа Geely Holding.

Продажи полностью электрических автомобилей (BEV) от BYD упали на 25% из-за уменьшения поддержки китайского правительства и конкуренции. В то же время в мае продажи компании за рубежом выросли на 80% в годовом измерении из-за роста цен на топливо.

Общие мировые продажи BEV выросли на 5% по сравнению с первым кварталом 2025 года.

Китай остался главным двигателем роста, обеспечив 45% всех мировых продаж BEV, за ним следуют Европа и США. Однако, продажи BEV в Китае снизились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Причинами снижения стали отсутствие потребительского спроса, истечение срока действия государственных стимулов, отмена налоговых льгот на электромобили и изменения в субсидиях на обмен подержанных автомобилей на новые.

Економічна Правда По материалам:

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