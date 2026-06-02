0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Tesla снова стала лидером по мировым продажам электромобилей

Фондовый рынок
19
В первом квартале 2026 года Tesla вышла на первое место по продажам на мировом рынке электромобилей впервые с 3 квартала 2024 года.
Об этом сообщает Counterpoint.
Продажи компании выросли на 6%, она заняла 13% рынка. В то же время, продажи в США упали на 2% после того, как Белый дом отменил налоговые льготы на электромобили.
В течение 15 месяцев (с 4 квартала 2024 по 4 квартал 2025 года) Tesla занимала второе место, а лидером рынка была китайская компания BYD. Третье место занимает стабильно группа Geely Holding.
Продажи полностью электрических автомобилей (BEV) от BYD упали на 25% из-за уменьшения поддержки китайского правительства и конкуренции. В то же время в мае продажи компании за рубежом выросли на 80% в годовом измерении из-за роста цен на топливо.
Общие мировые продажи BEV выросли на 5% по сравнению с первым кварталом 2025 года.
Китай остался главным двигателем роста, обеспечив 45% всех мировых продаж BEV, за ним следуют Европа и США. Однако, продажи BEV в Китае снизились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Причинами снижения стали отсутствие потребительского спроса, истечение срока действия государственных стимулов, отмена налоговых льгот на электромобили и изменения в субсидиях на обмен подержанных автомобилей на новые.
По материалам:
Економічна Правда
Tesla
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems