Tesla снова стала лидером по мировым продажам электромобилей

Продажи компании выросли на 6%, она заняла 13% рынка. В то же время, продажи в США упали на 2% после того, как Белый дом отменил налоговые льготы на электромобили.
В течение 15 месяцев (с 4 квартала 2024 по 4 квартал 2025 года) Tesla занимала второе место, а лидером рынка была китайская компания BYD. Третье место занимает стабильно группа Geely Holding.
Продажи полностью электрических автомобилей (BEV) от BYD упали на 25% из-за уменьшения поддержки китайского правительства и конкуренции. В то же время в мае продажи компании за рубежом выросли на 80% в годовом измерении из-за роста цен на топливо.
Общие мировые продажи BEV выросли на 5% по сравнению с первым кварталом 2025 года.
Китай остался главным двигателем роста, обеспечив 45% всех мировых продаж BEV, за ним следуют Европа и США. Однако, продажи BEV в Китае снизились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Причинами снижения стали отсутствие потребительского спроса, истечение срока действия государственных стимулов, отмена налоговых льгот на электромобили и изменения в субсидиях на обмен подержанных автомобилей на новые.