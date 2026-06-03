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Pepco готовится к открытию магазинов в Украине: что известно

Фондовый рынок
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Основная концепция – большие объемы товаров по низким ценам и быстрые покупки
Основная концепция – большие объемы товаров по низким ценам и быстрые покупки
Один из крупнейших дискаунтеров Центральной и Восточной Европы Pepco официально объявил о выходе на рынок Украины. Первые магазины сети должны открыться уже в октябре 2026 года, компания запускает пилотный проект сразу в нескольких локациях.
Об этом сообщает informator.ua.
Pepco Group — один из крупнейших ритейлеров Европы, развивает сети Pepco, Dealz и Poundland в 18 странах. Компания зарегистрирована в Нидерландах, штаб-квартира находится в Лондоне и торгуется на Варшавской фондовой бирже. В настоящее время группа объединяет более 4 тыс. магазинов.

Компания формирует команду и готовит открытие магазинов

О запуске пилота компания сообщила в своих официальных социальных сетях. К команде уже подключились ключевые руководители.
Pepco откроет в Украине не один, а сразу несколько магазинов.
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В настоящее время сеть ведет активные переговоры с украинскими торгово-развлекательными центрами. Потенциальное открытие магазинов подтвердили во львовском ТРЦ King Cross Leopolis, киевском Respublika Park, а также девелоперской компании Dragon Capital Property Management — в ее портфель входят Victoria Gardens во Львове, Smart Plaza Obolon, Piramida и «Аладдин» в Киеве.

Что будут продавать в магазинах Pepco

Магазины будут работать в классическом формате сети: доступная одежда для всей семьи, товары для дома, текстиль, декор, посуда, игрушки и сезонная продукция.
Основная концепция — большие объемы товаров по низким ценам и быстрые покупки. Площадь магазинов обычно составляет 400−600 м2, а открытие одной точки в Восточной Европе может стоить компании около 175 тыс. евро.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что сеть супермаркетов «Арсен» официально подтвердила закрытие всех магазинов в Украине. Кроме нее, свою деятельность в разных регионах сворачивают сети «Фреш», «Союз» и «Квартал».
По материалам:
Informator
Бизнес
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