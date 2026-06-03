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Крупнейшее литиевое месторождение Украины хотят отобрать у друга Трампа — детали

Фондовый рынок
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Киевский окружной административный суд начал подготовку к рассмотрению ряда дел по искам против правительства, которыми обжалуются условия проведения и результаты конкурса на разработку украинского литиевого месторождения «Участок Добра» в Кировоградской области, где победил консорциум, среди инвесторов которого есть друг президента США Дональда Трампа Рональд Лаудер.
Об этом сообщает Nadra.info.
У правительства судится ООО «Европейский Литий Украина», которое участвовало в конкурсе по участку «Добра», а после отбора заявляло о больших обещанных инвестициях в проект, по сравнению с победителем — компанией из США (штат Делавер) Dobra Lithium Holdings JV, LLC.
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По данным издания, в суд поступило не менее 7 исков: кроме правительства, другим ответчиком по почти всем делам указана Межведомственная комиссия по организации заключения и исполнения соглашений о разделе продукции (МВК СРП), в одном иске ответчиком упоминается лично министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.
ООО «Европейский Литий Украина» просит суд:
  • признать противоправным бездействие правительства и министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Соболева Алексея Дмитриевича как сопредседателя Межведомственной комиссии по участкам полезных ископаемых, кроме участков нефтегазоносных недр, которая заключается в не включении в состав МВК СРП представителя Добровеличковского поселкового совета;
  • обязать правительство и министра экономики сформировать состав МВК СРП в соответствии с требованиями Закона Украины — включив представителя Добровеличковского поселкового совета;
  • обязать сопредседателя МВК СРП Соболева Алексея Дмитриевича организовать проведение заседания МВК СРП с целью повторного рассмотрения зарегистрированных заявлений и приложенных к ним материалов участников СРП-конкурса по участку «Добра», и по результатам повторного рассмотрения подготовить КМУ новые заключения и предложения по определению победителя конкурса;
  • обязать правительство повторно рассмотреть предложения МВК СРП по определению победителя СРП-конкурса по участку «Добра».
Кроме литиевых руд, на участке «Добра» имеются также танталовые руды, ниобиевые, рубидиевые, бериллиевые, оловянные, цезийсодержащие, вольфрамовые и золотоносные. Они входят в список ископаемых, новые проекты по добыче которых будут наполнять Американо-украинский фонд восстановления.
Dobra Lithium стала победителем конкурса на разработку украинского литиевого месторождения «Участок Добра» в Кировоградской области, опередив украинского конкурента и предложив лучшие условия инвестиций и добычи.
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Акционерами Dobra Lithium Holdings JV, LLC (США) являются американские компании TechMet и The Rock Holdings. Единственный бенефициар The Rock Holdings — американский миллиардер Рональд Лаудер, близкий к президенту США Дональду Трампу. Среди акционеров TechMet — американский государственный фонд US International Development Finance Corporation, созданный при первой каденции Трампа.
По материалам:
Діло
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