Honda прекращает выпуск электрокроссовера Prologue Сегодня 02:41 — Фондовый рынок

Honda прекращает выпуск электрокроссовера Prologue

Honda объявила, что завершит продажи электрического кроссовера Prologue после завершения 2026 года модельного года.

В компании отметили, что владельцы автомобиля и далее будут получать полную поддержку через дилерскую сеть, включая сервисное обслуживание, запчасти и гарантийный ремонт, об этом пишет carscoops.com.

Prologue был создан в сотрудничестве с General Motors и построен на той же платформе, что и Chevrolet Blazer EV. Пока Honda работала над собственными электромобилями, эта модель должна помочь бренду быстрее закрепиться на рынке электрокаров. Однако ожидаемого успеха она не добилась.

После относительно удачного старта продаж начали стремительно падать. Если в 2025 году в США было реализовано почти 40 тысяч Prologue, то в первой половине 2026 года дилеры продали всего 8,4 тысяч автомобилей — почти на 50% меньше, чем годом ранее. Одной из причин такого всплеска спроса называют желание покупателей успеть воспользоваться федеральной налоговой льготой для ее отмены.

Решение о прекращении выпуска Prologue стало очередным шагом в пересмотре электромобильной стратегии Honda. Ранее компания уже отказалась от нескольких электрических проектов, а теперь, похоже, сосредоточится на разработке своих моделей нового поколения, которые должны лучше отвечать требованиям рынка.

uamotors По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.