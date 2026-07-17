Рыночная стоимость JPMorgan приближается к $1 трлн впервые в истории банков Сегодня 19:12 — Фондовый рынок

JPMorgan

Крупнейший банк США JPMorgan Chase приблизился к историческому достижению — его рыночная стоимость может впервые в истории мирового банковского сектора достичь 1 триллиона долларов.

Об этом пишет Reuters

После сильного квартального отчета капитализация банка уже превысила 900 млрд. долларов, оставив конкурентов далеко позади.

До рекордной оценки остался один шаг

После публикации квартальной отчетности акции JPMorgan Chase обновили исторический максимум. Благодаря этому рыночная стоимость банка выросла примерно до 919 млрд долларов.

Таким образом JPMorgan стал самым близким к отметке 1 триллион долларов среди всех банков мира. Если это произойдет, он станет первым банковским учреждением в истории, которое достигнет такого уровня капитализации.

Это также позволит банку присоединиться к клубу компаний с рыночной стоимостью более 1 триллиона долларов, в который уже входят крупные технологические корпорации, включая Tesla, Meta и Broadcom.

Сильные финансовые результаты поддерживают рост

Последний квартал стал рекордным для JPMorgan. Банк сообщил о самой большой прибыли в истории американского банковского сектора.

Финансовый директор банка Джереми Барнум заявил, что портфель инвестиционно-банковских сделок остается очень сильным. По его словам, высокая активность клиентов стимулирует заключение новых соглашений, что может поддержать дальнейший рост финансовых показателей во второй половине 2026 года.

По ключевым показателям JPMorgan также значительно опережает конкурентов. Активы банка составляют около 5 трлн долларов, выручка за квартал — 58 млрд долларов, а прибыль — 16,9 млрд долларов. Для сравнения, у ближайшего конкурента, Bank of America, активы оцениваются в 3,5 трлн долларов, а квартальная прибыль — 9,1 млрд долларов.

Большую роль играет руководитель банка

Аналитики отмечают, что инвесторы высоко оценивают не только финансовые результаты JPMorgan, но и работу его генерального директора Джейми Даймона, возглавляющего банк уже два десятилетия.

На рынке даже существует понятие «премия Джейми» — дополнительная стоимость, которую инвесторы готовы платить за акции банка благодаря доверию к его руководству.

Впрочем, эксперты предупреждают, что даже если JPMorgan преодолеет отметку в 1 триллион долларов, это станет, прежде всего, символическим достижением. Такой статус автоматически повысит ожидания инвесторов по поводу будущих результатов банка и оставит значительно меньше пространства для ошибок.

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