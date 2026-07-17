0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рыночная стоимость JPMorgan приближается к $1 трлн впервые в истории банков

Фондовый рынок
8
JPMorgan
JPMorgan
Крупнейший банк США JPMorgan Chase приблизился к историческому достижению — его рыночная стоимость может впервые в истории мирового банковского сектора достичь 1 триллиона долларов.
Об этом пишет Reuters.
После сильного квартального отчета капитализация банка уже превысила 900 млрд. долларов, оставив конкурентов далеко позади.

До рекордной оценки остался один шаг

После публикации квартальной отчетности акции JPMorgan Chase обновили исторический максимум. Благодаря этому рыночная стоимость банка выросла примерно до 919 млрд долларов.
Таким образом JPMorgan стал самым близким к отметке 1 триллион долларов среди всех банков мира. Если это произойдет, он станет первым банковским учреждением в истории, которое достигнет такого уровня капитализации.
Читайте также
Это также позволит банку присоединиться к клубу компаний с рыночной стоимостью более 1 триллиона долларов, в который уже входят крупные технологические корпорации, включая Tesla, Meta и Broadcom.
Рыночная стоимость JPMorgan приближается к $1 трлн впервые в истории банков

Сильные финансовые результаты поддерживают рост

Последний квартал стал рекордным для JPMorgan. Банк сообщил о самой большой прибыли в истории американского банковского сектора.
Финансовый директор банка Джереми Барнум заявил, что портфель инвестиционно-банковских сделок остается очень сильным. По его словам, высокая активность клиентов стимулирует заключение новых соглашений, что может поддержать дальнейший рост финансовых показателей во второй половине 2026 года.
По ключевым показателям JPMorgan также значительно опережает конкурентов. Активы банка составляют около 5 трлн долларов, выручка за квартал — 58 млрд долларов, а прибыль — 16,9 млрд долларов. Для сравнения, у ближайшего конкурента, Bank of America, активы оцениваются в 3,5 трлн долларов, а квартальная прибыль — 9,1 млрд долларов.
Рыночная стоимость JPMorgan приближается к $1 трлн впервые в истории банков

Большую роль играет руководитель банка

Аналитики отмечают, что инвесторы высоко оценивают не только финансовые результаты JPMorgan, но и работу его генерального директора Джейми Даймона, возглавляющего банк уже два десятилетия.
На рынке даже существует понятие «премия Джейми» — дополнительная стоимость, которую инвесторы готовы платить за акции банка благодаря доверию к его руководству.
Впрочем, эксперты предупреждают, что даже если JPMorgan преодолеет отметку в 1 триллион долларов, это станет, прежде всего, символическим достижением. Такой статус автоматически повысит ожидания инвесторов по поводу будущих результатов банка и оставит значительно меньше пространства для ошибок.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
АкцииФондовый рынокФондовая биржа
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems