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Varus поглощает известную сеть

Фондовый рынок
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Varus поглощает известную сеть
Varus поглощает известную сеть
Сеть супермаркетов Varus получила разрешение на покупку сети мини-маркетов «Коло». Такое решение было принято вечером 16 июля.
Об этом рассказывает Новости.LIVE со ссылкой на Антимонопольный комитет Украины.
Как сообщили в АМКУ, разрешение получило ООО «Омега», развивающее сеть Varus. Именно эта компания покупает ООО «Аритейл», которому принадлежат магазины «Коло».
Заявление на покупку сети Varus подала еще 4 июня 2026 года. Теперь после согласования Антимонопольного комитета стороны могут завершить оформление соглашения.
Известно, что сеть Varus принадлежит бизнесменам Валерию Киптику и Руслану Шостаку.
Первый магазин «Коло» открылся в мае 2017 года. За это время сеть выросла более чем в 250 магазинах, работающих в Киеве, Киевской области и Одессе.
По итогам 2025 года доход компании составил почти 3,3 миллиарда гривен. Конечным владельцем сети является совладелец АТБ Геннадий Буткевич.
По материалам:
Novyny.live
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