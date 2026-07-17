Varus поглощает известную сеть
Uber покупает владельца Glovo за 13 млрд евро
ПартнерскаяБанковская реклама, которую посмотрят все: что сделали ПУМБ и Banda
В Бучанском районе появится новый индустриальный парк с сотнями рабочих мест
Ботанический сад им. Гришко: прокуратура обжалует решение суда из-за риска потери государственного имущества
Правительство утвердило условия приватизации Одесского припортового завода и двух санкционных активов
НБУ расширил список бенчмарк-ОВГЗ для покрытия резервов банков