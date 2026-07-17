Varus поглощает известную сеть Сегодня 13:23 — Фондовый рынок

Varus поглощает известную сеть

Сеть супермаркетов Varus получила разрешение на покупку сети мини-маркетов «Коло». Такое решение было принято вечером 16 июля.

Как сообщили в АМКУ, разрешение получило ООО «Омега», развивающее сеть Varus. Именно эта компания покупает ООО «Аритейл», которому принадлежат магазины «Коло».

Заявление на покупку сети Varus подала еще 4 июня 2026 года. Теперь после согласования Антимонопольного комитета стороны могут завершить оформление соглашения.

Известно, что сеть Varus принадлежит бизнесменам Валерию Киптику и Руслану Шостаку.

Первый магазин «Коло» открылся в мае 2017 года. За это время сеть выросла более чем в 250 магазинах, работающих в Киеве, Киевской области и Одессе.

По итогам 2025 года доход компании составил почти 3,3 миллиарда гривен. Конечным владельцем сети является совладелец АТБ Геннадий Буткевич.

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