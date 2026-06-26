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Ryanair изменила правила бронирования мест

Личные финансы
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Ирландский лоукостер Ryanair
Ирландский лоукостер Ryanair
Ирландский лоукостер Ryanair объявил об изменении политики рассадки пассажиров, касающейся семей, путешествующих с детьми. Новая политика вступила в силу безотлагательно и стала ответом на расследование, начатое Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) по практике бронирования мест для семей.
Об этом сообщает Express.

Что меняется для пассажиров

Теперь взрослые, которые путешествуют с детьми и не выбирают и не оплачивают конкретные места заранее, будут получать случайно назначенное место без дополнительной платы. Информацию о рассадке они получат после прохождения онлайн регистрации на рейс. Благодаря новым правилам семьи смогут сэкономить на бронировании мест.
В то же время, пассажиры, которые воспользуются бесплатным распределением мест, вероятнее всего, будут размещены в задней части салона самолета. Места ближе к передней части обычно быстрее бронируются и остаются доступными только за дополнительную плату.
Родители, желающие сидеть рядом с детьми в передней части самолета, по-прежнему должны будут резервировать места за отдельную плату.
В Ryanair подчеркнули, что нововведение не повлияет на финансовые результаты перевозчика, а пассажиры смогут и далее пользоваться бюджетными тарифами.
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Расследование британского регулятора

Объявление об изменении правил появилось через две недели после того, как CMA приступила к проверке Ryanair из-за подозрений, что авиакомпания взимала дополнительную плату с родителей, которые хотели сидеть рядом с детьми во время полета.
Регулятор должен установить, соответствует ли такая практика нормам законодательства о защите прав потребителей.
До смены политики Ryanair требовала от родителей детей от двух до 11 лет оплачивать так называемое обязательное семейное место. После этого дети получали места рядом или возле взрослых без дополнительной платы. Стоимость такого бронирования обычно составляла около 8 фунтов стерлингов в один конец.
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Дети до двух лет и далее должны путешествовать на коленях у родителей, а для остальных пассажиров резервирование места остается добровольным.
Представитель CMA Гейли Флетчер ранее заявляла, что дополнительные сборы могут существенно увеличивать стоимость семейных путешествий, поэтому регулятор должен проверить законность таких платежей и способ информирования потребителей о них.

Что говорят в Ryanair

В Ryanair настаивают, что предыдущая политика полностью отвечала действующему законодательству и нормативным требованиям. Взрослый пассажир оплачивал только одно зарезервированное место, после чего мог бесплатно выбрать места рядом для четырех детей в пределах одного бронирования.
Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири подверг критике действия британского регулятора, заявив, что компания вынуждена адаптироваться к отраслевым стандартам.
В то же время он признал, что после перемен семьи могут узнавать распределение мест только после регистрации на рейс и чаще получать места в задней части салона самолета.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
RyanairПутешествия
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