Банки Украины в мае выдали 776 ипотечных кредитов Сегодня 09:33 — Кредит&Депозит

Банки Украины в мае выдали 776 ипотечных кредитов

Банки Украины в мае выдали 776 ипотечных кредитов на общую сумму более 1,5 млрд грн.

413 кредитов на сумму 827 млн. грн. предоставлено на первичном рынке недвижимости, из них 206 кредитов на 387 млн. грн. — под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество;

63 кредита на сумму 701 млн грн предоставлено на вторичном рынке недвижимости;

Средневзвешенная эффективная ставка составила 8,15% годовых на первичном рынке и 9,4% на вторичном рынке.

Качество ипотечного портфеля хорошее:

доля неработающих кредитов составляет всего 12%.

Регионы

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в мае выдано:

в Киевской области (278 договоров на общую сумму 556 млн. грн., или 36% от общего объема);

в Киеве (156 договоров на 342 млн грн);

во Львовской области (46 договоров на 106 млн. грн.);

в Ивано-Франковской области (32 договора на 61 млн. грн.);

в Одесской области (30 договоров на 47 млн. грн).

В ходе опроса ответы предоставили 38 банков с долей более 95% общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 12 банков.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.