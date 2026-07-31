Банки Украины в мае выдали 776 ипотечных кредитов
Банки Украины в мае выдали 776 ипотечных кредитов на общую сумму более 1,5 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании .
- 413 кредитов на сумму 827 млн. грн. предоставлено на первичном рынке недвижимости, из них 206 кредитов на 387 млн. грн. — под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество;
- 63 кредита на сумму 701 млн грн предоставлено на вторичном рынке недвижимости;
Средневзвешенная эффективная ставка составила 8,15% годовых на первичном рынке и 9,4% на вторичном рынке.
Качество ипотечного портфеля хорошее:
- доля неработающих кредитов составляет всего 12%.
Регионы
В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в мае выдано:
- в Киевской области (278 договоров на общую сумму 556 млн. грн., или 36% от общего объема);
- в Киеве (156 договоров на 342 млн грн);
- во Львовской области (46 договоров на 106 млн. грн.);
- в Ивано-Франковской области (32 договора на 61 млн. грн.);
- в Одесской области (30 договоров на 47 млн. грн).
В ходе опроса ответы предоставили 38 банков с долей более 95% общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 12 банков.
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