Место для вашей рекламы

ТОП-3 самых востребованных профессий будущего

Какие профессии станут самыми ценными в будущем
В будущем будет расти спрос на специалистов, которые будут помогать людям овладевать технологиями, а также на архитекторов рабочих процессов и биотехнологов.
Об этом сообщила руководитель People Advisory Services EY Ukraine Ольга Горбановская во время мероприятия «Человеческий капитал: основа экономического восстановления Украины», пишет «УНИАН».

По словам эксперта, ключевой вызов сегодняшнего дня — не отсутствие технологий, а сложность их восприятия людьми. Естественное сопротивление изменениям, заложенным в человеческой нейрофизиологии, замедляет внедрение инноваций. Именно поэтому вырастет спрос на специалистов, которые смогут «соединить» человека и его навыки с технологиями.
«Это инерция людей по поводу овладения новыми технологиями. И хотя интуитивно хочется двигаться туда быстрее, это сопротивление людям не дает осуществлять это движение. Поэтому профессии, которые позволят быстрее обучать и уменьшать сопротивление людей новым технологиям, будут номер один», — сказала она.
Второй ключевой сферой станет проектирование рабочих процессов и среды, где в центре человек и его опыт.
«Это архитектура рабочего места, архитектура рабочих процессов и архитектура технологических платформ, позволяющих вокруг опыта человека построить операционную модель бизнеса. Это цели, стратегия бизнеса, рабочие процессы, технологии и люди», — добавила Горбановская.
На третьем месте — биотехнологии. Эксперт отмечает, что мир стремительно стареет: за последние 10 лет мир состарился в среднем на пять лет, а Украина еще больше.
Это создает новый вызов — необходимость продления активной жизни людей. Ответ на него лежит на пересечении медицины и технологий.
«Сейчас медицина и технология двигаются очень быстро вперед. Мы видим, как важно успевать за этими новинками, чтобы просто продлить активность, в том числе экономическую активность людей за счет новых медицинских технологий. Эти профессии будут номер один», — добавила Горбановская.
Место для вашей рекламы
