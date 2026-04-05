Виварщик, гериатр и натуропат: в Службе занятости рассказали о необычных профессиях в Украине

Не все профессии на рынке труда все равно известны. Кроме привычных для нас специальностей, существуют и такие, о которых большинство людей даже не слышали. В Государственной службе занятости рассказали о самых необычных из них.

1. Виварщик

Специалист ухаживает за лабораторными животными в вивариях — специальных помещениях для их содержания. Он кормит животных, поддерживает микроклимат, следит за здоровьем подопечных и ведет документацию. Для работы требуется среднее или среднее специальное образование, желательно биологическое, ветеринарное или зоотехническое.

2. Лаглинщик

Эта профессия связана с индустрией. Работник разбирает большие бухты нитей на мотки для продажи. Он работает на специальном станке, которые вощит нить и очищает ее от узлов, следя за целостностью мотков. Требуется базовое среднее образование и производственное обучение или инструктаж.

3. Гериатр

Это врач, которые предоставляет медуслуги пожилым людям. Он помогает в здоровом старении и лечит хронические, неврологические и когнитивные заболевания. Чтобы работать гериатром, нужно высшее медицинское образование, интернатура по профилю «внутренние болезни» или «общая практика — семейная медицина», а также специализация по гериатрии.

4. Натуропат

Это специалист по нетрадиционной медицине, который разбирается в альтернативном врачебном деле. Натуропат помогает улучшить энергию, наладить питание и улучшить образ жизни. Натуропат отличается от нутрициолога: для работы не требуется базовое медицинское образование, обучение проходит на специализированных курсах по фитотерапии, ароматерапии, гомеопатии и массажу.

5. Реолог

Реологи изучают свойства вязких жидкостей, вещества аномальной вязкости, а также горные породы, суспензии и гидросмеси. Они исследуют, как разные материалы ведут себя под влиянием механических сил. В основном это специалисты по физике, механике сплошных сред, материаловедению, химии полимеров или инженерии, которые имеют высшее образование в соответствующих отраслях.
По материалам:
Finance.ua
