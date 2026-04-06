Какую местность в Польше называют «польским Дубаем»

На польском побережье есть местность, которую называют «польским Дубаем». Эта жемчужина находится в Западнопоморском воеводстве в городе Ярославец.

Там находится самый большой искусственный пляж в Европе, пишет inpoland.net.

Что там есть

По данным National Geographic, работы по строительству современного пляжа были завершены в 2018 году. Он охватывает 5 гектаров песка, полосу шириной в несколько десятков метров, которая составляет конкуренцию самыми известными пляжами Европы.

Это не просто туристический объект, прежде всего, он имеет целью защитить побережье от разрушительной силы Балтийского моря.

Проект, заказанный Морским ведомством, был крупнейшим гидротехническим мероприятием в истории польского побережья. Были построены пять массивных каменных волнорезов, простиравшихся на 180 метров в Балтийское море.

В течение двух лет десятки грузовиков непрерывно доставляли гранитные блоки, создавая крепкий барьер против эрозии. Затем началась засыпка, откачка песка из морского дна в специально отведенные места. В результате был создан совершенно новый пляж — с нуля, а не путем перестройки старой береговой линии.

Цена

Стоимость всего проекта составила 170 млн злотых. Это не только крупнейший проект защиты побережья в Польше, но и один из самых инновационных в Европе.

Пляж в Ярославце выполняет двойную функцию: с одной стороны, он эффективно защищает самый высокий скалистый берег Поморья, а с другой, привлекает толпы отдыхающих, которые ищут исключительной природной среды.

Первоначально новый пляж был закрыт для посетителей. В течение нескольких месяцев доступ был запрещен, и туристы могли любоваться им только издалека. Лишь после серии испытаний и технических проверок морское ведомство открыло его для отдыхающих. С этого момента Ярославец стал переживать настоящий туристический бум.

«Польский Дубай»

Это не только широкий песчаный пляж, но и место, полное развлечений для туристов всех возрастов. На территории есть зоны отдыха, площадки для пляжного волейбола, специально отведенные места для купания и достаточно места для загара. Планируется еще строительство смотровой площадки, с которой открывается панорамный вид на Балтийское море и впечатляющие виды побережья.

Самый большой искусственный пляж в Европе остается популярным даже в межсезонье. Пешеходные туристы, любители скандинавской ходьбы и фотографы также с удовольствием посещают Ярославец осенью и зимой.

Самый большой искусственный пляж в Европе остается популярным даже в межсезонье. Пешеходные туристы, любители скандинавской ходьбы и фотографы также с удовольствием посещают Ярославец осенью и зимой.

