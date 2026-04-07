Некоторые родители в Польше получат 800 Плюс в апреле дважды Сегодня 17:24 — Личные финансы

В Польше изменилисьправила получения помощи 800 Plus для украинцев с UKR. Теперь помощь 800 плюс выплачивается определенного числа каждого месяца.

Иногда из-за выходных или праздников график выплат может измениться. В апреле часть бенефициаров получат помощь дважды, пишет inpoland.net.pl

Те, кто должен получить помощь 2 мая, получат средства на свои счета раньше. 2 мая приходится на субботу, следовательно, деньги должны быть выплачены в пятницу, 1 мая. Но 1 мая государственный выходной. Поэтому ZUS перечислит деньги раньше — 30 апреля. Поэтому некоторые получат 800 Плюс в апреле дважды — 2 и 30 апреля.

Надо понимать, что это не дополнительные средства, а майская выплата, которая придет раньше.

ZUS перечисляет средства по программе 800 Плюс в определенные даты: выплаты производятся 2-го, 4-го, 7-го, 9-го, 12-го, 14-го, 16-го, 18-го, 20-го и 22-го числа каждого месяца.

Ранее Finance.ua писал, что на что следует обратить внимание украинцам после получения карты CUKR. В такой ситуации автоматически прекращается действие временной защиты. Таким образом, украинцы потеряют право на получение помощи, на которую имели право по статусу UKR.

После получения карты CUKR граждане Украины будут иметь право на государственные выплаты и другие виды пособий на тех же началах, что и другие иностранцы.

