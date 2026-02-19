«Договориться» о водительском удостоверении — что нужно знать об этой афере
Кибермошенники все чаще используют тему получения водительского удостоверения, чтобы выманить деньги и персональные данные. В Главном сервисном центре МВД и Киберполиции предостерегли: фейки в соцсетях могут выглядеть внушительно, но за ними стоят аферисты.
Как работает схема
Многие граждане ищут информацию о получении прав или о других услугах ТСЦ МВД через поисковики и соцсети, минуя официальные сайты. Именно этим пользуются мошенники — создают страницы и объявления, имитирующие государственные сервисы.
Для большего доверия они публикуют громкие заголовки, отзывы клиентов и комментарии якобы довольных посетителей.
Самые распространенные манипуляции
Аферисты чаще всего:
- заявляют, что у них есть «связи» в ТСЦ МВД;
- утверждают, что имеют доступ к государственным реестрам;
- предлагают общение только в частных чатах;
- просят оплату на личные банковские карты;
- уверяют, что работают в системе сервисных центров;
- обещают получить первое водительское удостоверение онлайн — без обучения и экзаменов;
- уверяют, что самостоятельно сдать экзамен или обменять удостоверение якобы невозможно.
Главная цель — заставить человека перейти по ссылке или перевести деньги за «помощь».
Что важно знать о получении удостоверения
В сервисных центрах отмечают: получить первое водительское удостоверение без обучения и сдачи экзаменов невозможно. Все процедуры проходят официально, по установленным правилам.
Никакие государственные услуги не оформляются через частные чаты, а оплата не производится на личные карты неизвестных лиц.
Как обезопасить себя
В ГСЦ МВД и Киберполиции советуют:
- проверять информацию только на официальных ресурсах;
- не доверять объявлениям в соцсетях и чатах;
- не переходить по подозрительным ссылкам;
- не передавать персональные данные посторонним.
Если вы встретили подозрительный сайт или страницу, об этом можно сообщить Киберполицию через специальную онлайн-форму. Также пользователи могут самостоятельно инициировать блокировку фейковых ресурсов через проект Brama.
