«Договориться» о водительском удостоверении — что нужно знать об этой афере

Аферисты в мессенджерах обещают водительское удостоверение за вознаграждение, после которого просто исчезают
Кибермошенники все чаще используют тему получения водительского удостоверения, чтобы выманить деньги и персональные данные. В Главном сервисном центре МВД и Киберполиции предостерегли: фейки в соцсетях могут выглядеть внушительно, но за ними стоят аферисты.

Как работает схема

Многие граждане ищут информацию о получении прав или о других услугах ТСЦ МВД через поисковики и соцсети, минуя официальные сайты. Именно этим пользуются мошенники — создают страницы и объявления, имитирующие государственные сервисы.
Для большего доверия они публикуют громкие заголовки, отзывы клиентов и комментарии якобы довольных посетителей.
Самые распространенные манипуляции

Аферисты чаще всего:
  • заявляют, что у них есть «связи» в ТСЦ МВД;
  • утверждают, что имеют доступ к государственным реестрам;
  • предлагают общение только в частных чатах;
  • просят оплату на личные банковские карты;
  • уверяют, что работают в системе сервисных центров;
  • обещают получить первое водительское удостоверение онлайн — без обучения и экзаменов;
  • уверяют, что самостоятельно сдать экзамен или обменять удостоверение якобы невозможно.
Главная цель — заставить человека перейти по ссылке или перевести деньги за «помощь».

Что важно знать о получении удостоверения

В сервисных центрах отмечают: получить первое водительское удостоверение без обучения и сдачи экзаменов невозможно. Все процедуры проходят официально, по установленным правилам.
Никакие государственные услуги не оформляются через частные чаты, а оплата не производится на личные карты неизвестных лиц.
Как обезопасить себя

В ГСЦ МВД и Киберполиции советуют:
  • проверять информацию только на официальных ресурсах;
  • не доверять объявлениям в соцсетях и чатах;
  • не переходить по подозрительным ссылкам;
  • не передавать персональные данные посторонним.
Если вы встретили подозрительный сайт или страницу, об этом можно сообщить Киберполицию через специальную онлайн-форму. Также пользователи могут самостоятельно инициировать блокировку фейковых ресурсов через проект Brama.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Водительское удостоверение
Payment systems