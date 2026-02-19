«Договориться» о водительском удостоверении — что нужно знать об этой афере Сегодня 17:47

Аферисты в мессенджерах обещают водительское удостоверение за вознаграждение, после которого просто исчезают

Кибермошенники все чаще используют тему получения водительского удостоверения, чтобы выманить деньги и персональные данные. В Главном сервисном центре МВД и Киберполиции предостерегли: фейки в соцсетях могут выглядеть внушительно, но за ними стоят аферисты.

Как работает схема

Многие граждане ищут информацию о получении прав или о других услугах ТСЦ МВД через поисковики и соцсети, минуя официальные сайты. Именно этим пользуются мошенники — создают страницы и объявления, имитирующие государственные сервисы.

Для большего доверия они публикуют громкие заголовки, отзывы клиентов и комментарии якобы довольных посетителей.

Самые распространенные манипуляции

Аферисты чаще всего:

заявляют, что у них есть «связи» в ТСЦ МВД;

утверждают, что имеют доступ к государственным реестрам;

предлагают общение только в частных чатах;

просят оплату на личные банковские карты;

уверяют, что работают в системе сервисных центров;

обещают получить первое водительское удостоверение онлайн — без обучения и экзаменов;

уверяют, что самостоятельно сдать экзамен или обменять удостоверение якобы невозможно.

Главная цель — заставить человека перейти по ссылке или перевести деньги за «помощь».

Что важно знать о получении удостоверения

В сервисных центрах отмечают: получить первое водительское удостоверение без обучения и сдачи экзаменов невозможно. Все процедуры проходят официально, по установленным правилам.

Никакие государственные услуги не оформляются через частные чаты, а оплата не производится на личные карты неизвестных лиц.

Как обезопасить себя

В ГСЦ МВД и Киберполиции советуют:

проверять информацию только на официальных ресурсах;

не доверять объявлениям в соцсетях и чатах;

не переходить по подозрительным ссылкам;

не передавать персональные данные посторонним.

Если вы встретили подозрительный сайт или страницу, об этом можно сообщить Киберполицию через специальную онлайн-форму . Также пользователи могут самостоятельно инициировать блокировку фейковых ресурсов через проект Brama.

