Кто получит доплату к пенсии в 2026 году (размер) Сегодня 08:00 — Личные финансы

Кто получит доплату к пенсии в 2026 году (размер)

Кто сможет получить дополнительные деньги к пенсии, и каким будет размер надбавок в 2026 году?

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 16.07.2008 № 654 «О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан», право на установление надбавки к пенсии на уход имеют:

инвалиды I группы;

одинокие инвалиды II группы, нуждающиеся в постоянном стороннем уходе или достигшие пенсионного возраста;

одинокие инвалиды III группы, достигшие пенсионного возраста;

одинокие получатели пенсий по возрасту и за выслугу лет, которые требуют постоянного стороннего ухода, и получают пенсию в соответствии с законами Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (кроме лиц, которые получают государственную социальную помощь по уходу в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и инвалидам».

Размер надбавки на уход составляет 50 грн.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины разъяснили , сколько нужно иметь стаж для выхода на пенсию, если в январе 2026 года исполняется 60 лет.

Согласно законодательству, отметили в ПФУ, возраст выхода на пенсию определяет приобретенный человеком страховой стаж. Это может быть 60, 63 или 65 лет. Необходимый страховой стаж, определяющий право на назначение пенсии по возрасту, установлен законом на дату достижения человеком соответствующего возраста.

И, согласно статье 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», продолжительность страхового стажа, дающая право на назначение пенсии по возрасту в 2026 году, составляет:

после достижения возраста 60 лет — не менее 33 лет;

после достижения возраста 63 года — не менее 23 лет;

после достижения возраста 65 лет — не менее 15 лет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.