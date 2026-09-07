Пользователи назвали самый лучший Android-смартфон Сегодня 22:11 — Фондовый рынок

Пользователи назвали самый лучший Android-смартфон

Бенчмарк AnTuTu обновил список Android-смартфонов с наибольшим количеством положительных отзывов пользователей. Лидером рейтинга за август 2026 года неожиданно стал Xiaomi 17 Max, а две последующие позиции заняли модели Oppo.

Xiaomi 17 Max второй месяц подряд входит в тройку лидеров, но впервые смог подняться на вершину рейтинга, набрав 97,58% положительных отзывов. Среди основных особенностей модели — 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор на 8000 мАч, поддержка быстрой зарядки 100 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.

Особое внимание Xiaomi уделила камерам: устройство получило тройной модуль с главным сенсором на 200 Мп и поддержкой Leica, а также дополнительными 50-Мп сверхширокоугольным и перископическим телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом. Среди других особенностей — корпус с защитой IP68/IP69, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и стереодинамики.

Второе место занял Oppo K15 Pro+, набравший 97,42% положительных оценок. Смартфон делает ставку на мобильный гейминг и производительность: оснащен процессором Dimensity 9500s, системой активного охлаждения, AMOLED-экраном с частотой 165 Гц и батареей емкостью 8000 мАч с зарядкой 100 Вт.

Третье место занял складной OPPO Find N5 с результатом 96,52%. Он стал единственным гибким телефоном в рейтинге. Пользователи особенно высоко оценили его компактность: устройство имеет толщину 8,93 мм в сложенном виде и весит всего 229 грамм.

УНІАН По материалам:

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