Удар по Coca-Cola: в МИД Украины призвали США «поставить рф на место» Сегодня 16:12 — Фондовый рынок

Вечером четверга, 3 сентября, российские оккупанты ударили по заводу американской компании Coca-Cola в Киевской области.

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал США к более решительным действиям против агрессора в своем сообщении в соцсети Х.

«Только сила сможет поставить Москву на место. В этом контексте мы еще раз призываем Палату представителей США принять Закон о санкциях против россии», — написал глава МИД.

Он напомнил, что российский удар по заводу Coca-Cola — случай не единичный.

«Это очередное целенаправленное нападение на американские бизнес-интересы и часть более широкой российской стратегии, направленной на подрыв экономики США и вытеснение американских компаний с международных рынков», — подытожил Сибига.

В результате атаки российских оккупантов на территории завода Coca-Cola под Киевом были повреждены складские помещения и возник пожар.

Завод Coca-Cola расположен в Большой Дымерке Броварского района Киевской области и является одной из крупнейших производственных площадок компании в Европе. На производстве производят напитки Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes и Fuze Tea, соки Rich и энергетики Burn.

УНІАН По материалам:

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