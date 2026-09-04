В новой модели каждое сервисное подразделение играет отдельную роль, но отвечает за общий результат. Работу планируют по единому плану и показателям эффективности.
Новый подход уже протестировали. По данным компании, удалось сократить продолжительность строительства и ввода скважин в эксплуатацию, уменьшить непроизводительные простои и изменить распределение ресурсов между объектами с учетом их приоритетности, ожидаемой добычи и готовности к работам.
«Ключевое изменение здесь не в организационной структуре. Оно — в ответственности за конечный результат. Вместо отдельных процессов и локальных приоритетов — один план, общие KPI и одна команда», — отметил Ткачук.
Следующим этапом должно стать цифровое управление всем циклом работ. Речь идет о единой системе планирования и мониторинга, показателях эффективности и возможности оперативно выявлять отклонения.
Цель новой модели
Сократить время строительства скважин, простоя и расхода ресурсов, чтобы быстрее вводить объекты в эксплуатацию.
Напомним, АО «Укргаздобыча», входящее в Группу Нафтогаз, направило в сводный бюджет страны 5,4 млрд грн рентных платежей по результатам своей деятельности в январе-марте 2026 года.