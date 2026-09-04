0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укргаздобыча» переходит на строительство скважин «под ключ» — детали

Фондовый рынок
180
«Укргаздобыча» переходит на строительство скважин «под ключ» — детали
«Укргаздобыча» переходит на строительство скважин «под ключ» — детали
«Укргаздобыча» ввела новую модель строительства скважин «под ключ».
Компания объединила управление бурением, интенсификацией добычи, внутрискважинными работами и капитальным строительством.
Об этом сообщил гендиректор АО «Укргаздобыча» Юрий Ткачук.
Читайте также
В новой модели каждое сервисное подразделение играет отдельную роль, но отвечает за общий результат. Работу планируют по единому плану и показателям эффективности.
Новый подход уже протестировали. По данным компании, удалось сократить продолжительность строительства и ввода скважин в эксплуатацию, уменьшить непроизводительные простои и изменить распределение ресурсов между объектами с учетом их приоритетности, ожидаемой добычи и готовности к работам.
Читайте также
«Ключевое изменение здесь не в организационной структуре. Оно — в ответственности за конечный результат. Вместо отдельных процессов и локальных приоритетов — один план, общие KPI и одна команда», — отметил Ткачук.
Следующим этапом должно стать цифровое управление всем циклом работ. Речь идет о единой системе планирования и мониторинга, показателях эффективности и возможности оперативно выявлять отклонения.

Цель новой модели

Сократить время строительства скважин, простоя и расхода ресурсов, чтобы быстрее вводить объекты в эксплуатацию.
Напомним, АО «Укргаздобыча», входящее в Группу Нафтогаз, направило в сводный бюджет страны 5,4 млрд грн рентных платежей по результатам своей деятельности в январе-марте 2026 года.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems