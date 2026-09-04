«Укргаздобыча» переходит на строительство скважин «под ключ» — детали Сегодня 17:12 — Фондовый рынок

«Укргаздобыча» переходит на строительство скважин «под ключ» — детали

«Укргаздобыча» ввела новую модель строительства скважин «под ключ».

Компания объединила управление бурением, интенсификацией добычи, внутрискважинными работами и капитальным строительством.

Об этом сообщил гендиректор АО «Укргаздобыча» Юрий Ткачук.

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В новой модели каждое сервисное подразделение играет отдельную роль, но отвечает за общий результат. Работу планируют по единому плану и показателям эффективности.

Новый подход уже протестировали. По данным компании, удалось сократить продолжительность строительства и ввода скважин в эксплуатацию, уменьшить непроизводительные простои и изменить распределение ресурсов между объектами с учетом их приоритетности, ожидаемой добычи и готовности к работам.

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«Ключевое изменение здесь не в организационной структуре. Оно — в ответственности за конечный результат. Вместо отдельных процессов и локальных приоритетов — один план, общие KPI и одна команда», — отметил Ткачук.

Следующим этапом должно стать цифровое управление всем циклом работ. Речь идет о единой системе планирования и мониторинга, показателях эффективности и возможности оперативно выявлять отклонения.

Цель новой модели

Сократить время строительства скважин, простоя и расхода ресурсов, чтобы быстрее вводить объекты в эксплуатацию.

Напомним, АО «Укргаздобыча», входящее в Группу Нафтогаз, направило в сводный бюджет страны 5,4 млрд грн рентных платежей по результатам своей деятельности в январе-марте 2026 года.

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