200 квартир и более 100 автомобилей: Ощадбанк продает имущество должника Сегодня 13:12 — Фондовый рынок

200 квартир и более 100 автомобилей: Ощадбанк продает имущество должника

Ощадбанк выставил на продажу право требования к АО «ВТОРМЕТ» с обеспечением. Торги пройдут в электронной торговой системе «Prozorro.Продажи».

Стартовая стоимость лота составляет 4,94 млрд грн без НДС.

Об этом говорится в пресс-релизе госбанка.

Что включает залог

Обеспечением по обязательствам должника выступают:

имущественные права на 160 квартир и 44 паркоместа в жилом комплексе STAR CITY в Киеве;

в жилом комплексе STAR CITY в Киеве; 46 объектов недвижимости в разных регионах Украины;

недвижимости в разных регионах Украины; оборудование для переработки металлолома;

116 транспортных средств;

транспортных средств; два плавсредства.

Торги намечены на 30 сентября 2026 года. Принять участие могут банки и другие финансовые учреждения, которые по закону имеют право предоставлять деньги в кредит.

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Продажа состоится по форме гибридного голландского аукциона по снижению цены. Цена во время торгов будет снижаться с шагом 0,1% от стартовой суммы.

Во время такого аукциона первоначальная стоимость пошагово уменьшается, пока один из участников не остановит процесс.

После этого начинается этап закрытых ценовых предложений, где другие участники могут предложить более высокую сумму. Побеждает тот, кто предоставил самое большое ценовое предложение. Участник, первым остановивший снижение цены, имеет право последнего хода и может перебить максимальную цену соперника на третьем этапе.

Справка Finance.ua:

АО «ВТОРМЕТ» — украинское акционерное общество, основанное в марте 1996 года. До 2022 года основным видом деятельности предприятия была утилизация и переработка сортированных материалов (металлолома), а сейчас — восстановление отсортированных отходов.

По данным YouControl, уставный капитал общества составляет более 1,5 млн грн. Конечный владелец — Марьям Эслами с долей 91,04%.

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