200 квартир и более 100 автомобилей: Ощадбанк продает имущество должника
Что включает залог
- имущественные права на 160 квартир и 44 паркоместа в жилом комплексе STAR CITY в Киеве;
- 46 объектов недвижимости в разных регионах Украины;
- оборудование для переработки металлолома;
- 116 транспортных средств;
- два плавсредства.
Справка Finance.ua:
- АО «ВТОРМЕТ» — украинское акционерное общество, основанное в марте 1996 года. До 2022 года основным видом деятельности предприятия была утилизация и переработка сортированных материалов (металлолома), а сейчас — восстановление отсортированных отходов.
- По данным YouControl, уставный капитал общества составляет более 1,5 млн грн. Конечный владелец — Марьям Эслами с долей 91,04%.
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