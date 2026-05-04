Прибыли «Нафтогаза» за год упали в 6 раз

Чистая прибыль самого "Нафтогаза" составила 1,6 млрд грн
В 2025 году Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получила 5,8 миллиарда гривен консолидированной прибыли, что в более чем 6 раз меньше, чем консолидированная прибыль за 2024 год.
Об этом говорится в распоряжении правительства об утверждении финансовых результатов «Нафтогаза».
Чистая прибыль самого «Нафтогаза» составила 1,6 млрд грн, что в 14,5 раза меньше, чем было в 2024 году (23,9 млрд грн).
Консолидированная прибыль группы «Нафтогаз» в 2025 году составила 5,8 млрд грн, тогда как в 2024 году она составляла почти 38 миллиардов гривен.
Доля государства в доходах составляет 3,2 млрд грн:
  • 30% (969 889 381,5 гривны) направят на выплату дивидендов в государственный бюджет;
  • 70% (2 263 075 223,5 гривны) — на выполнение уставных целей.
Отдельно решением правительства утвердили размер вознаграждений членам наблюдательного совета и правления «Нафтогаза», однако сумму этих наград не называют.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что правительство определило нормативы отчисления дивидендов государственными компаниями по итогам 2025 года. Ожидается, что в государственный бюджет поступит около 50 млрд грн. «Нафтогаз Украины» должен направить в бюджет 30% чистой прибыли (970 млн грн).
По материалам:
Економічна Правда
Нафтогаз
