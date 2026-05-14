Запуск гигантского казино-судна в Индии заблокирован— причины Сегодня 21:22 — Фондовый рынок

Запуск гигантского казино-судна в Индии заблокирован— причины

Высший суд штата Гоа в Индии временно запретил компании Delta Corp запускать новое плавучее казино MV Deltin Royale в реке Мандове вблизи Панаджи.

Власти и портовые службы опасаются, что гигантское казино-судно создаст навигационные пробки на реке.

Суд постановил, что судно не может зайти в порт без морских сертификатов и отдельного разрешения суда.

Об этом пишет Hindustan Times

Речь идет о 112-метровом семиэтажном судне, которое компания планировала использовать вместо старого казино-корабля MV Royale Flotel. Новый лайнер рассчитан примерно на 2 тысячи гостей, тогда как предыдущее судно имело лицензию всего на 70 пассажиров.

Иск в суд подали активисты движения Enough Is Enough, а также несколько известных общественных деятелей Гоа. Они утверждают, что новое казино-судно слишком велико для реки Мандови и может создать проблемы для навигации, экологии и местных рыбаков.

В материалах дела также упоминались предупреждения портовых властей о возможных пробках на реке. Активисты заявляют, что действующее законодательство штата вообще не предусматривает замену одного плавучего казино другим по той же лицензии.

Суд особо подчеркнул: даже если компания получит все необходимые сертификаты мореходности, судно все равно не сможет войти в Панаджу без дополнительного согласования суда. Следующее заседание по делу назначено на 6 июля. До этого времени MV Deltin Royale, вероятно, не сможет войти в реку Мандови.

Что известно о судно-казино

MV Deltin Royale находится в порту Мормугао. Представители Delta Pleasure Cruise Company сообщили суду, что судно пока не имеет документа, подтверждающего техническую пригодность и безопасность корабля для эксплуатации.

уже работают шесть плавучих казино. По данным Indian Express , новое судно имеет длину 112 метров и ширину 28 метров. Местные жители считают, что появление столь крупного казино-корабля может существенно изменить нагрузку на реку Мандови, где

Гоа остается одним из немногих регионов Индии, где разрешены оффшорные казино. Законодательство штата позволяет проводить «живые» азартные игры именно на плавучих судах, пришвартованных на реке Мандове.

По официальным данным властей Гоа, казино приносят бюджету штата сотни миллионов рупий ежегодно в виде лицензионных платежей и налогов. Тема расширения игорного бизнеса в регионе давно вызывает конфликты между операторами казино, местными жителями и экологическими активистами.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.