Банк Испании призывает к доступу к передовым инструментам ИИ и предупреждает о киберрисках

Банк Испании призвал к усилению международного сотрудничества и расширению доступа к защитным моделям искусственного интеллекта с целью предотвращения рисков в сфере кибербезопасности, возникающих из-за возможного злоупотребления современными системами обнаружения уязвимостей.
Как пишет reuters, в своем полугодовом отчете о финансовой стабильности банк предупредил, что новые инструменты искусственного интеллекта, такие как модель Mythos, также от компании Anthropic, могут упростить эксплуатацию уязвимостей программного обеспечения, резко сократив время между обнаружением и злонамеренным использованием.
В отчете отметили, что при неблагоприятных сценариях разработка таких моделей может оказать негативное системное влияние, позволив более синхронизированные кибератаки на глобальный финансовый сектор и экономику.
«Международная координация имеет фундаментальное значение для повышения устойчивости на глобальном уровне и предотвращения атак», — отметил центральный банк страны.
Там отметили также необходимость более тесного сотрудничества между регуляторными органами, финансовыми учреждениями и поставщиками технологий.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
