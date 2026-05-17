Porsche закрывает три дочерние компании и сокращает работников

Автопроизводитель Porsche AG объявила о масштабной стратегической реорганизации, в рамках которой планируется закрытие трех дочерних компаний — Cellforce Group GmbH, Porsche eBike Performance GmbH и Cetitec GmbH.
Решение принято исполнительным и наблюдательным советом компании.
В рамках реструктуризации компания сосредотачивается на основном авто бизнесе, пересматривая инвестиции в смежные технологические направления.
Руководство Porsche отмечает, что изменившиеся рыночные условия и стратегические приоритеты сделали отдельные проекты экономически нецелесообразными.
Закрытие подразделений коснется более 500 сотрудников. Наименьшее подразделение Cellforce Group, занимавшееся разработкой аккумуляторных технологий, прекращается из-за отсутствия долгосрочной перспективы.