Porsche закрывает три дочерние компании и сокращает работников

Автопроизводитель Porsche AG объявила о масштабной стратегической реорганизации, в рамках которой планируется закрытие трех дочерних компаний — Cellforce Group GmbH, Porsche eBike Performance GmbH и Cetitec GmbH.
Об этом говорится в сообщении компании.
Решение принято исполнительным и наблюдательным советом компании.
В рамках реструктуризации компания сосредотачивается на основном авто бизнесе, пересматривая инвестиции в смежные технологические направления.
Руководство Porsche отмечает, что изменившиеся рыночные условия и стратегические приоритеты сделали отдельные проекты экономически нецелесообразными.
Закрытие подразделений коснется более 500 сотрудников. Наименьшее подразделение Cellforce Group, занимавшееся разработкой аккумуляторных технологий, прекращается из-за отсутствия долгосрочной перспективы.
В компании Porsche eBike Performance GmbH свертывание связывают с изменением рынка электровелосипедов, а Cetitec GmbH — с сокращением спроса на соответствующие программные решения.
В компании отмечают, что реорганизация является частью общей стратегии повышения эффективности и концентрации ресурсов на ключевых направлениях бизнеса.
