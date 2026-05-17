Porsche закрывает три дочерние компании и сокращает работников 17.05.2026, 02:17 — Фондовый рынок

Автопроизводитель Porsche AG объявила о масштабной стратегической реорганизации, в рамках которой планируется закрытие трех дочерних компаний — Cellforce Group GmbH, Porsche eBike Performance GmbH и Cetitec GmbH.

Об этом говорится в сообщении компании.

Решение принято исполнительным и наблюдательным советом компании.

В рамках реструктуризации компания сосредотачивается на основном авто бизнесе, пересматривая инвестиции в смежные технологические направления.

Руководство Porsche отмечает, что изменившиеся рыночные условия и стратегические приоритеты сделали отдельные проекты экономически нецелесообразными.

Закрытие подразделений коснется более 500 сотрудников. Наименьшее подразделение Cellforce Group, занимавшееся разработкой аккумуляторных технологий, прекращается из-за отсутствия долгосрочной перспективы.

В компании Porsche eBike Performance GmbH свертывание связывают с изменением рынка электровелосипедов, а Cetitec GmbH — с сокращением спроса на соответствующие программные решения.

В компании отмечают, что реорганизация является частью общей стратегии повышения эффективности и концентрации ресурсов на ключевых направлениях бизнеса.

