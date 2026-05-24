ТОП-10 авиакомпаний в 2026 году

Ни одна европейская авиакомпания не вошла в десятку лучших в мире
Ни одна европейская авиакомпания не вошла в десятку лучших в мировом рейтинге. В список вошли авиакомпании из Азии и Ближнего Востока.
Об этом пишет Euronews.
Список пятизвездочных авиакомпаний опубликовала международная организация по оценке авиаперевозчиков Skytrax. Она ежегодно оценивает авиакомпании по качеству сервиса в самолетах и ​​аэропортах.
ТОП-10 авиакомпаний в 2026 году:
  • All Nippon Airways, Япония
  • Asiana Airlines, Южная Корея
  • Cathay Pacific Airways, Гонконг
  • EVA Air, Тайвань
  • Hainan Airlines, Китай
  • Japan Airlines, Япония
  • Korean Air, Южная Корея
  • Катар Airways, Катар
  • Singapore Airlines, Сингапур
  • Starlux Airlines, Тайвань

Как формируют рейтинг

Skytrax не ориентируется на отзывы пассажиров, а проводит собственную проверку стандартов сервиса.
Организация проверяет работу персонала, комфорт сидений, чистоту салонов, еду, напитки и общий уровень обслуживания. Компании в списке представили в алфавитном порядке.
Японская авиакомпания All Nippon Airways получает пятизвездочный статус уже 13 лет, а EVA Air из Тайваня — 11 лет.
В список также вошла тайваньская авиакомпания Starlux Airlines, работающая всего шесть лет. Ее отметили за современные самолеты и сервисы во всех классах.
По материалам:
The Village Україна
