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Цены на новое жилье в Украине: где квадратный метр самый дорогой и самый дешевый

Недвижимость
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Новостройки в Украине в августе
Новостройки в Украине в августе
В августе 2026 года стоимость новостроек в Украине преимущественно менялась в пределах нескольких процентов, в то время как спрос существенно отличался в зависимости от региона.
Об этом свидетельствуют данные нового аналитического отчета маркетплейса проверенной недвижимости Dim.ria.

Предложение

В августе 2026 года продолжают работать 85% отделов продаж новостроек в Украине.
В течение месяца в эксплуатацию ввели 3 новых дома на 5 секций в целом.

Цены

В августе стоимость квадратного метра в новостройках в основном менялась в пределах нескольких процентов. Наибольший рост был зафиксирован в Черкасской (+6,3%) и Черновицкой (+2,5%) областях.
Заметнее всего за месяц подешевели новостройки в Николаевской (-10%), Черниговской (-8,9%), Житомирской (-4,3%), Полтавской (-4%) и Ивано-Франковской (-3,7%) областях.
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Наиболее динамично за год выросла стоимость новостроек в Черновицкой (+21%), Тернопольской (+20%), Ивано-Франковской (+17%), Хмельницкой (+16%) и Черкасской (+15%) областях.
Средняя стоимость квадратного метра в новостройках в регионах и городах на конец августа 2026 года составляла:
  • Киев $1488;
  • Львовская область $1262;
  • Закарпатская область $1172;
  • Черновицкая область $1166;
  • Днепропетровская область $1164;
  • Кировоградская область $1067;
  • Ивано-Франковская область $1062;
  • Винницкая область $1055;
  • Ровенская область $1052;
  • Одесская область $987;
  • Киевская область $960;
  • Волынская область $955;
  • Черкасская область $918;
  • Житомирская область $905;
  • Хмельницкая область $861;
  • Тернопольская область $857;
  • Полтавская область $812;
  • Черниговская область $777;
  • Харьковская область $763;
  • Николаевская область $691;
  • Сумская область $583;
  • Запорожская область $498.
Средняя стоимость квадратного метра в новостройках
Средняя стоимость квадратного метра в новостройках, dom.ria.com

Ситуация в Киеве

Новое жилье в Киеве продолжает дорожать: за год квадратный метр вырос в стоимости на 6,2% и стоил в августе $1 488/м².
Самые дорогие новостройки традиционно сосредоточены в Печерском районе — средняя стоимость квадратного метра составляет $2 839/м².
Самые доступные можно найти в Деснянском районе, где средняя цена — $886/м².
За год квадратный метр вырос в стоимости на 6,2%
За год квадратный метр вырос в стоимости на 6,2%, dom.ria.com

Спрос

Интерес к новому жилью в августе отличался в зависимости от региона: в большинстве восточных областей спрос падал, а в западных рос.
Активнее всего в течение августа искали новостройки в Черновицкой (+18%), Житомирской (+17%), Кировоградской (+14%) областях, а также в Киеве (+16%). Падение спроса в августе фиксировалось в Сумской (-29%), Черниговской (-22%), Запорожской (-13%) и Одесской (-12%) областях.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьЦены на квартирыНовостройки
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