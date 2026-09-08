Цены на новое жилье в Украине: где квадратный метр самый дорогой и самый дешевый

Наиболее динамично за год выросла стоимость новостроек в Черновицкой (+21%), Тернопольской (+20%), Ивано-Франковской (+17%), Хмельницкой (+16%) и Черкасской (+15%) областях.
Средняя стоимость квадратного метра в новостройках в регионах и городах на конец августа 2026 года составляла:
Киев $1488;
Львовская область $1262;
Закарпатская область $1172;
Черновицкая область $1166;
Днепропетровская область $1164;
Кировоградская область $1067;
Ивано-Франковская область $1062;
Винницкая область $1055;
Ровенская область $1052;
Одесская область $987;
Киевская область $960;
Волынская область $955;
Черкасская область $918;
Житомирская область $905;
Хмельницкая область $861;
Тернопольская область $857;
Полтавская область $812;
Черниговская область $777;
Харьковская область $763;
Николаевская область $691;
Сумская область $583;
Запорожская область $498.
Ситуация в Киеве
Новое жилье в Киеве продолжает дорожать: за год квадратный метр вырос в стоимости на 6,2% и стоил в августе $1 488/м².
Самые дорогие новостройки традиционно сосредоточены в Печерском районе — средняя стоимость квадратного метра составляет $2 839/м².
Самые доступные можно найти в Деснянском районе, где средняя цена — $886/м².
Спрос
Интерес к новому жилью в августе отличался в зависимости от региона: в большинстве восточных областей спрос падал, а в западных рос.
Активнее всего в течение августа искали новостройки в Черновицкой (+18%), Житомирской (+17%), Кировоградской (+14%) областях, а также в Киеве (+16%). Падение спроса в августе фиксировалось в Сумской (-29%), Черниговской (-22%), Запорожской (-13%) и Одесской (-12%) областях.