Цены на новое жилье в Украине: где квадратный метр самый дорогой и самый дешевый Сегодня 16:02 — Недвижимость

Новостройки в Украине в августе

В августе 2026 года стоимость новостроек в Украине преимущественно менялась в пределах нескольких процентов, в то время как спрос существенно отличался в зависимости от региона.

Об этом свидетельствуют данные нового аналитического отчета маркетплейса проверенной недвижимости Dim.ria

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В августе 2026 года продолжают работать 85% отделов продаж новостроек в Украине.

В течение месяца в эксплуатацию ввели 3 новых дома на 5 секций в целом.

Цены

В августе стоимость квадратного метра в новостройках в основном менялась в пределах нескольких процентов. Наибольший рост был зафиксирован в Черкасской (+6,3%) и Черновицкой (+2,5%) областях.

Заметнее всего за месяц подешевели новостройки в Николаевской (-10%), Черниговской (-8,9%), Житомирской (-4,3%), Полтавской (-4%) и Ивано-Франковской (-3,7%) областях.

Наиболее динамично за год выросла стоимость новостроек в Черновицкой (+21%), Тернопольской (+20%), Ивано-Франковской (+17%), Хмельницкой (+16%) и Черкасской (+15%) областях.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках в регионах и городах на конец августа 2026 года составляла:

Киев $1488;

Львовская область $1262;

Закарпатская область $1172;

Черновицкая область $1166;

Днепропетровская область $1164;

Кировоградская область $1067;

Ивано-Франковская область $1062;

Винницкая область $1055;

Ровенская область $1052;

Одесская область $987;

Киевская область $960;

Волынская область $955;

Черкасская область $918;

Житомирская область $905;

Хмельницкая область $861;

Тернопольская область $857;

Полтавская область $812;

Черниговская область $777;

Харьковская область $763;

Николаевская область $691;

Сумская область $583;

Запорожская область $498.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках, dom.ria.com

Ситуация в Киеве

Новое жилье в Киеве продолжает дорожать: за год квадратный метр вырос в стоимости на 6,2% и стоил в августе $1 488/м².

Самые дорогие новостройки традиционно сосредоточены в Печерском районе — средняя стоимость квадратного метра составляет $2 839/м².

Самые доступные можно найти в Деснянском районе, где средняя цена — $886/м².

За год квадратный метр вырос в стоимости на 6,2%, dom.ria.com

Спрос

Интерес к новому жилью в августе отличался в зависимости от региона: в большинстве восточных областей спрос падал, а в западных рос.

Активнее всего в течение августа искали новостройки в Черновицкой (+18%), Житомирской (+17%), Кировоградской (+14%) областях, а также в Киеве (+16%). Падение спроса в августе фиксировалось в Сумской (-29%), Черниговской (-22%), Запорожской (-13%) и Одесской (-12%) областях.

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