Арендовать или купить: за сколько лет стоимость аренды сравняется с ценой квартиры Сегодня 10:18 — Недвижимость

Брелок с ключами от квартиры на фоне стопки монет, Фото: magnific

В Украине расходы на аренду однокомнатной квартиры могут сравняться с ценой ее покупки за 9−17 лет. Дольше всего это продлится в Житомире и Ровно, а быстрее всего — в Запорожье.

Об этом свидетельствуют данные OLX.

В каких городах арендовать дольше всего

В Житомире и Ровно нужно примерно 17 лет, чтобы совокупная стоимость аренды сравнялась с ценой покупки квартиры.

Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Житомире составляет 11 тыс. грн. в месяц, а приобрести аналогичное жилье можно за 2,23 млн. грн. В Ровно — 12 тыс. грн и 2,45 млн грн соответственно.

Около 16 лет аренды нужно, чтобы сравнить расходы по цене квартиры в Киеве, Виннице и Чернигове.

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В Одессе, Черкассах и Черновцах совокупные расходы по аренде сравниваются с ценой квартиры примерно за 15 лет.

В Кропивницком, Луцке и Сумах этот период составляет около 14 лет. Во Львове, Полтаве, Тернополе, Ужгороде и Хмельницком около 13 лет.

Для Харькова показатель составляет около 12 лет.

Где аренда быстрее всего сравняется с ценой жилья

Быстрее всего расходы на аренду сравняются со стоимостью жилья в Запорожье — за 9 лет.

Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в городе составляет 7 тыс. грн в месяц, тогда как приобрести такое жилье можно примерно за 717 тыс. грн.

Далее следуют Днепр и Ивано-Франковск, сумма арендных платежей сравняется с ценой однокомнатной квартиры примерно за 10 и 11 лет соответственно.

До этого Finance.ua отмечал, что стоимость квартиры в объявлении далеко не всегда означает сумму, которую покупателю придется выложить в итоге. К примеру, если жилье стоит $70 тысяч, после оформления сделки, налогов, ремонта и мебели бюджет может возрасти на десятки тысяч долларов.

О том, какие расходы ждут покупателя недвижимости и что следует учесть еще до заключения сделки, рассказала обозреватель рынка Виктория Берещак:

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