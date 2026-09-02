50 млрд грн доступной ипотеки по программе «єОселя» уже получили украинцы Сегодня 16:23 — Недвижимость

50 млрд грн доступной ипотеки по программе «єОселя» уже получили украинцы

За почти четыре года работы государственной программы доступной ипотеки «єОселя» более 28 тысяч украинских семей приобрели собственное жилье, а общая сумма выданных кредитов достигла 50 млрд грн.

Программа работает с октября 2022 г. и является составной частью государственной политики «Сделано в Украине», сообщило 1 сентября Министерство экономики и окружающей среды Украины.

Наибольшей категорией участников программы остаются военнослужащие и представители сектора безопасности — за весь период они получили 13 077 ипотечных кредитов. Еще 685 ссуд выдано ветеранам.

С помощью «єОселя» жилье также приобрели 2377 внутренне перемещенных лиц.

Среди работников бюджетной сферы программой воспользовались 1890 медицинских работников, 1888 педагогов и 518 ученых.

Самой многочисленной возрастной группой среди участников «єОселя» являются украинцы от 26 до 35 лет. На них приходится 43,7% всех заемщиков — 12 343 семьи.

Почти половину недвижимости участники программы покупают на первичном рынке — его доля составляет 46%. В частности, 32% жилья приобретено непосредственно у застройщиков.

Средняя площадь недвижимости, приобретенной с помощью доступной ипотеки, составляет 56,3 кв. м. В среднем на одного члена семьи приходится 28,77 кв. м жилой площади.

Такие показатели также означают, что государственная ипотечная программа не только поддерживает спрос на жилье, но и первичный рынок и строительную отрасль.

С начала 2026 года программой «єОселя» по всей Украине воспользовалась 5541 семья. Общая сумма льготных ипотечных кредитов за этот период приблизилась к 11 млрд. грн.

Таким образом, кредиты, выданные только в течение 2026 года, составляют более пятой части общего объема финансирования за все время существования программы.

Отдельные условия предусмотрены для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий. Для них действует механизм государственной компенсации 70% первого взноса по ипотечному кредиту, что должно уменьшить первоначальные расходы на приобретение жилья.

Программа «єОселя» была запущена в октябре 2022 года. Она предусматривает льготные условия кредитования для определенных категорий граждан и возможность получения ипотеки для других украинцев, отвечающих установленным требованиям.

borgexpert По материалам:

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