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50 млрд грн доступной ипотеки по программе «єОселя» уже получили украинцы

Недвижимость
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50 млрд грн доступной ипотеки по программе «єОселя» уже получили украинцы
50 млрд грн доступной ипотеки по программе «єОселя» уже получили украинцы
За почти четыре года работы государственной программы доступной ипотеки «єОселя» более 28 тысяч украинских семей приобрели собственное жилье, а общая сумма выданных кредитов достигла 50 млрд грн.
Программа работает с октября 2022 г. и является составной частью государственной политики «Сделано в Украине», сообщило 1 сентября Министерство экономики и окружающей среды Украины.
Наибольшей категорией участников программы остаются военнослужащие и представители сектора безопасности — за весь период они получили 13 077 ипотечных кредитов. Еще 685 ссуд выдано ветеранам.
С помощью «єОселя» жилье также приобрели 2377 внутренне перемещенных лиц.
Среди работников бюджетной сферы программой воспользовались 1890 медицинских работников, 1888 педагогов и 518 ученых.
Самой многочисленной возрастной группой среди участников «єОселя» являются украинцы от 26 до 35 лет. На них приходится 43,7% всех заемщиков — 12 343 семьи.
Почти половину недвижимости участники программы покупают на первичном рынке — его доля составляет 46%. В частности, 32% жилья приобретено непосредственно у застройщиков.
Средняя площадь недвижимости, приобретенной с помощью доступной ипотеки, составляет 56,3 кв. м. В среднем на одного члена семьи приходится 28,77 кв. м жилой площади.
Такие показатели также означают, что государственная ипотечная программа не только поддерживает спрос на жилье, но и первичный рынок и строительную отрасль.
С начала 2026 года программой «єОселя» по всей Украине воспользовалась 5541 семья. Общая сумма льготных ипотечных кредитов за этот период приблизилась к 11 млрд. грн.
Таким образом, кредиты, выданные только в течение 2026 года, составляют более пятой части общего объема финансирования за все время существования программы.
Отдельные условия предусмотрены для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий. Для них действует механизм государственной компенсации 70% первого взноса по ипотечному кредиту, что должно уменьшить первоначальные расходы на приобретение жилья.
Программа «єОселя» была запущена в октябре 2022 года. Она предусматривает льготные условия кредитования для определенных категорий граждан и возможность получения ипотеки для других украинцев, отвечающих установленным требованиям.
По материалам:
borgexpert
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