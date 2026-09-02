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Где самый большой спрос на аренду жилья: что ищут в разных регионах

Недвижимость
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Где самый большой спрос на аренду жилья: что ищут в разных регионах
Где самый большой спрос на аренду жилья: что ищут в разных регионах
Высокий спрос на дома в ряде областей свидетельствует о стремлении арендаторов найти более автономное жилье.
В то же время, активный поиск комнат в западных регионах, вероятно, частично связан с сезонным увеличением спроса со стороны студентов. Об этом говорится в аналитике OLX.
По данным OLX, в 2026 году показатели количества откликов на одно объявление были выше, чем в 2025 году. В регионах с повышенными рисками безопасности одним из факторов оживления рынка остается внутренняя миграция — люди переезжают в соседние области в поисках более безопасного жилья.
При этом на рынок долгосрочной аренды жилья в Украине продолжают оказывать влияние несколько факторов — безопасность, внутренняя миграция и сезонность.

Где интересуются домами

В восточных областях самый высокий спрос также пришелся на дома. В Харьковской области одно объявление получало в среднем 37 откликов, в Сумской — 27.
Далее по уровню спроса следовали одно- и двухкомнатные квартиры. В Харьковской области на объявления в обеих категориях приходилось около 30 отзывов. В Сумской области средний показатель составил 18 отзывов.
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Спрос на комнаты в этих регионах был ниже: 25 откликов на одно объявление в Сумской области и 19 — в Харьковской.

Юг и юго-восток

В южных и юго-восточных областях уровень спроса остается ниже, чем в центральных и западных регионах. Одним из ключевых факторов является ситуация безопасности и близость к линии фронта.
В июле 2026 года количество откликов на объявления выросло по сравнению с прошлым годом во всех основных категориях жилья.
Наибольший спрос, как и во многих других регионах, пришелся на аренду домов. В Херсонской области на одно объявление приходилось 35 отзывов, Днепропетровской — 31. В Запорожской и Николаевской областях показатели составляли около 25−26 отзывов.
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Вторым по популярности сегментом стали комнаты. В Одесской и Днепропетровской областях одно объявление получало около 27 отзывов, в Запорожской и Николаевской — 23−25. Самый низкий показатель в этом сегменте зафиксировали в Херсонской области — 11 отзывов.
Среди квартир наиболее востребованными были однокомнатные. В разных областях показатель составлял 18−25 откликов на одно объявление. Самый высокий уровень зафиксировали в Днепропетровской и Николаевской областях — по 25 откликов, самый низкий — в Херсонской, 18.

На западе страны ситуация отличается

Одним из самых востребованных форматов жилья стали комнаты.
В Тернопольской области на одно объявление об аренде комнаты приходилось 43 отклика.
В Ивано-Франковской области показатель составил 35, в Черновицкой — 33. Во Львовской и Волынской областях — по 28 откликов.
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Среди квартир в большинстве западных областей востребованными были двухкомнатные варианты. Самый высокий показатель зафиксирован в Хмельницкой области — 34 отклика на одно объявление. В Тернопольской области было 29 откликов, в Ивано-Франковской — 28, а в Волынской и Черновицкой — по 26.
На Ровенщине спрос был несколько ниже, однако и здесь больше всего откликов получали объявления об аренде двухкомнатных квартир — 21 на одно предложение.
Активный поиск комнат на западе может быть связан, в частности с началом нового учебного сезона и поиском студентами более доступного жилья.
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Ранее мы писали, что несколько миллионов гривен за однокомнатную квартиру — для многих покупателей это непосильная цена. Именно поэтому все большее внимание привлекает компактное жилье площадью 20−30 кв. м. Самые доступные смарт-квартиры на первичном рынке стартуют от $20,7 тысячи, но в популярных городах цены могут быть значительно выше.
Об этом говорится в статье Finance.ua — Где купить квартиру, когда бюджет ограничен: самые дешевые смарт-квартиры от застройщиков
Почему компактное жилье сейчас так актуально
Безусловно, ключевая причина в изменении финансовых возможностей заинтересованных покупателей. На полноценную «однушку» в большом городе, да еще в популярном районе, может понадобиться несколько миллионов гривен. Поэтому для тех, кто покупает себе первое жилье или хочет инвестировать не очень большую сумму, квартира площадью 20−30 кв. м может стать более доступным вариантом для входа в рынок.
География спроса тоже изменена. Внутренняя миграция повысила популярность западных регионов и более или менее безопасных городов в центре Украины. Удорожание за пять лет очень существенно.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьАренда жилья
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