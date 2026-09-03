Аренда жилья в Одессе подорожала: сколько стоят квартиры в 2026 году Сегодня 17:07 — Недвижимость

Аренда квартир в Одессе

В Одессе в августе 2026 года более половины предложений долгосрочной аренды жилья приходилось на Приморский район. В то же время, за год средняя стоимость аренды квартир и домов в городе выросла почти во всех сегментах.

Об этом свидетельствуют данные исследования маркетплейса проверенной недвижимости Dim.ria

Какое жилье предлагают в аренду в Одессе

В августе 2026 более половины жилья в аренду в Одессе приходится на Приморский район (53% от всех предложений на рынке). По сравнению с августом 2025 года количество объектов недвижимости в аренду в этом районе возросло на 48%.

Среди микрорайонов наибольший рост предложения по сравнению с прошлым годом произошел на Аркадии (+59%), поселке Котовского (+48%) и Слободке (+41%).

На Приморский район приходится 53% всех предложений, dom.ria.com

В основном в аренду предлагают однокомнатные (54% от всех предложений) и двухкомнатные квартиры (31% от всех предложений).

В отдельных районах ситуация аналогичная: однокомнатное жилье занимает больше половины всех предложений на рынке.

Чаще всего в Одессе в аренду предлагают однокомнатные и двухкомнатные квартиры, dom.ria.com

Какое жилье больше всего ищут арендаторы

Наибольшим спросом среди арендаторов пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры: в августе 2026 года доля интереса к такому жилью составила 47% и 44% соответственно. Наименьший интерес к сегменту домов и таунхаусов — всего 2%.

Наибольший интерес арендаторы проявляют к однокомнатным и двухкомнатным квартирам, dom.ria.com

Сколько стоит аренда квартир в Одессе

За год стоимость долгосрочной аренды жилья в Одессе выросла почти во всех сегментах.

В конце августа 2026 года средняя месячная аренда однокомнатной квартиры составляла 15,3 тыс. грн, что на 11% больше, чем годом ранее. Двухкомнатные квартиры в среднем стоили 19,7 тыс. грн в месяц (+1%), трехкомнатные 33,6 тыс. грн (+9%).

Средняя стоимость аренды дома за год выросла на 12% и в августе составила 78 тыс. грн. в месяц.

За год стоимость аренды жилья в Одессе выросла практически во всех сегментах, dom.ria.com

Самая дорогая аренда жилья — в Приморском районе. Средняя стоимость однокомнатной квартиры там составляет 18,4 тыс. грн. в месяц, двухкомнатной 25,4 тыс. грн., трехкомнатной 39,4 тыс. грн.

В других районах Одессы цены на аренду жилья в 1,5−2 раза ниже. Больше всего за год аренда подорожала в Хаджибейском районе, на 38−78%.

Среди микрорайонов самая дорогая аренда в Аркадии: однокомнатная квартира в среднем стоит 26,1 тыс. грн в месяц. На Большом Фонтане средняя цена такой квартиры составляет 18,2 тыс. грн., в центре 15,1 тыс. грн в месяц.

Самая дорогая аренда жилья — в Приморском районе, dom.ria.com

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Одесса остается главным морским направлением внутреннего туризма в Украине и для покупки жилья. Летом 2026 года цены на квартиры в Одессе продолжали расти. За последние полгода 2-комнатные прибавили +8% в долларах. В то же время спрос на покупку жилья на юге ограничен из-за войны.

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