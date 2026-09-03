Ошибки при покупке недвижимости: риэлтор назвал ТОП-3 Сегодня 21:00 — Недвижимость

Ошибки при покупке недвижимости: риэлтор назвал ТОП-3

Люди часто совершают одни и те же ошибки при покупке и строительстве дома, которые могут привести к значительным дополнительным расходам.

Об этом сообщил риелтор Александр Бойко.

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1 ошибка

«Самая распространенная ошибка при покупке готового дома это эмоциональное решение по первому впечатлению от ремонта. Свежие обои и мебель не говорят ничего о состоянии крыши, фундамента и инженерии. Имеет смысл обращать внимание прежде всего на то, что дорого исправлять, а не на то, что легко заменить», — рассказал эксперт.

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2 ошибка

Вторая ошибка заключается в недооценке документов: несоответствие фактического дома тому, что зарегистрировано, не урегулированы границы участка, не оформлены пристройки.

«Такие моменты потом блокируют сделки, кредиты и перепродажу. Я рекомендую проверять документы до того, как вы „влюбились“ в объект, а не после», — подчеркнул Бойко.

В то же время эксперт отметил, что при строительстве главной ошибкой является заниженный бюджет. Люди считают «коробку с крышей» и забывают об утеплении, инженерных сетях, отделке, воротах, дорожках, благоустройстве. По его словам, практика показывает, что строительство почти всегда стоит больше, чем планировали на старте, поэтому закладывать резерв — не осторожность, а необходимость.

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3 ошибка

«Еще одна типичная ошибка — это экономия на проекте и надзоре. Строить „по рисунку в телефоне“ и доверять бригаде без технического контроля — это самая дорогая экономия, которую я видел в своей практике. Ошибки, заложенные на этапе фундамента или перекрытий, потом либо не исправляются вовсе, либо исправляются за очень большие деньги», — сказал он.

Если бюджет ограничен, эксперт советует смотреть на готовые дома с косметическими недостатками, но здоровой конструктивной частью, чуть дальше от города, чем хотелось бы.

«Это позволяет зафиксировать затраты на старте и постепенно вкладываться в отделку в своем темпе. Строительство с нуля при жестко ограниченном бюджете более рисковое, ведь оно очень чувствительно к любому удорожанию материалов», — отметил Бойко.

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