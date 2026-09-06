Рейтинг самых дорогих городов Европы для покупки жилья (инфографика) Сегодня 14:11 — Недвижимость

Где самые высокие цены на жилье в Европе, Фото: magnific

Самые высокие цены на жилье среди европейских городов зафиксировали в швейцарских Цюрихе и Женеве, в то время как самым доступным городом для покупки недвижимости признали Стамбул.

Об этом свидетельствует отчет «Mapping the World’s Prices 2026», подготовленный Deutsche Bank Research Institute, пишет Euronews.

Аналитики сравнили среднюю стоимость квадратного метра квартир в центральных районах 28 европейских городов.

Где самые высокие цены на жилье в Европе

Средняя цена квадратного метра в Европе составляет 9090 евро. Соответственно, средняя стоимость квартиры площадью 80 кв. м — около 727 тыс. евро.

Швейцария возглавила европейский рейтинг сразу с двумя городами. В Цюрихе квадратный метр квартиры в центре стоит в среднем 22 910 евро, а в Женеве — 19 439 евро.

Таким образом, квартира площадью 80 кв. м обойдется примерно в 1,83 млн евро в Цюрихе и 1,56 млн евро в Женеве.

Третье место занял Лондон, где за квадратный метр придется заплатить 17 241 евро. Соответственно, квартира площадью 80 кв. м будет стоить около 1,38 млн евро.

Замыкают пятерку самых дорогих городов Европы для покупки жилья Париж (12 771 евро за кв. м) и Вена (12 483 евро).

ТОП-10 самых дорогих городов Европы для покупки жилья, Инфографика создана с помощью ИИ

Где жилье доступнее

Самая низкая средняя стоимость квадратного метра среди европейских городов в рейтинге зафиксирована в Стамбуле — 2 646 евро.

Второе место заняли Афины, где за 1 кв. м в среднем просят 3 442 евро, а третье — Брюссель с показателем 4 380 евро.

Ранее Finance.ua писал , что в Украине расходы на аренду однокомнатной квартиры могут сравняться с ценой ее покупки за 9−17 лет. Дольше всего это продлится в Житомире и Ровно, а быстрее всего — в Запорожье.

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