Рейтинг самых дорогих городов Европы для покупки жилья (инфографика)

Таким образом, квартира площадью 80 кв. м обойдется примерно в 1,83 млн евро в Цюрихе и 1,56 млн евро в Женеве.
Третье место занял Лондон, где за квадратный метр придется заплатить 17 241 евро. Соответственно, квартира площадью 80 кв. м будет стоить около 1,38 млн евро.
Замыкают пятерку самых дорогих городов Европы для покупки жилья Париж (12 771 евро за кв. м) и Вена (12 483 евро).
Где жилье доступнее
Самая низкая средняя стоимость квадратного метра среди европейских городов в рейтинге зафиксирована в Стамбуле — 2 646 евро.
Второе место заняли Афины, где за 1 кв. м в среднем просят 3 442 евро, а третье — Брюссель с показателем 4 380 евро.
Ранее Finance.ua писал, что в Украине расходы на аренду однокомнатной квартиры могут сравняться с ценой ее покупки за 9−17 лет. Дольше всего это продлится в Житомире и Ровно, а быстрее всего — в Запорожье.