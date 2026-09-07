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Как выбрать управляющего дома: кто может быть и что он делает

Недвижимость
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Как выбрать управляющего дома: кто может быть и что он делает
Как выбрать управляющего дома: кто может быть и что он делает
Иногда «жильцы многоквартирных домов не в полной мере понимают», что «именно владельцы квартир должны заботиться о сохранности своего имущества не только возле дверей своей квартиры, но и о благоустройстве мест общего пользования».
Об этом рассказала в комментарии РБК-Украина председатель комитета Ассоциации адвокатов Украины по гражданскому праву и процессу, руководитель Адвокатского бюро, адвокат Татьяна Даниленко.
Она напомнила, что каждый многоквартирный дом (в соответствии с законом Украины «О жилищно-коммунальном хозяйстве») должен иметь управляющего.
«Это может быть как внешняя компания, так и организация, созданная самими жильцами», — пояснила юрист.

Управление многоквартирным домом

Если говорить об основных вариантах управления многоквартирным домом, которые вообще существуют, то самые распространенные из них:
  • самоуправление жильцами;
  • управление через объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД);
  • управление через частную управляющую компанию;
  • управление через государственную или коммунальную службу;
  • комбинированные варианты.
«По мнению специалистов жилищно-коммунального хозяйства, ОСМД имеет ряд преимуществ — по сравнению с другими организационно-правовыми формами управления», — отметила адвокат.
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Кто такой управляющий и каковы его обязанности

Согласно ЗУ «Об особенностях осуществления права собственности в многоэтажном доме», управляющий — это физическое лицо-предприниматель (ФЛП) или юридическое лицо-СПД (субъект предпринимательской деятельности), который по договору с совладельцами обеспечивает:
  • надлежащее содержание общего имущества многоэтажного дома и придомовой территории;
  • ремонт общего имущества многоэтажного дома и придомовой территории;
  • удовлетворение хозяйственно-бытовых нужд.

Что делает ЖЭУ

ЖЭУ (жилищно-эксплуатационный участок) — это юридическое лицо, которое:
  • предоставляет услуги по управлению многоквартирным домом;
  • также может быть избран его управляющим.
Юрист уточнила, что ЖЭУ — структурные подразделения районных управляющих компаний по обслуживанию жилого фонда.
«Все больше нареканий от жильцов многоквартирных домов — на неэффективность выполнения обязанностей по содержанию домов, возложенных именно на эти организации», — напомнила она.
Адвокат заметила, что при такой форме управления владельцы:
  • не в состоянии проверить расходы;
  • не имеют доступа к отчетности, договорам и документам.
При этом управляющие могут годами не проводить ремонты, а коммуникационные сети изнашиваются и становятся непригодными для эксплуатации.
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Разница между ОСМД и частной управляющей компанией

«Люди постепенно уходят от жилищных кооперативов и управляющих компаний и создают ОСМД, чтобы навести порядок в доме и самостоятельно решать, как тратить деньги», — сообщила Даниленко.
Она пояснила, что ОСМД — это объединение жильцов, самостоятельно одобряющих решения по управлению домом.
Между тем частная управляющая компания предоставляет профессиональные услуги управления и технического обслуживания — принимая на себя все обязанности.
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«Базовым в деятельности управляющей компании является закон Украины „О жилищно-коммунальных услугах“, согласно которому совладельцы получают от компании — управляющего, не что иное, как услуги», — напомнила юрист.
Услуги для ОСМД — прописаны в указанных законах и дополнительно отдельно согласовываются в договоре.
«Это и своевременный необходимый ремонт, и ухоженная придомовая территория, и работы по благоустройству внутри дома (освещение, лифты, инженерные сети и т. п.)», — уточнила специалист.
Итак, в объединении совладельцев многоквартирного дома люди вместе решают:
  • сколько денег ежемесячно перечислять на счет ОСМД;
  • какие работы в доме нужно выполнять в первую очередь.
Между тем, управляющие компании и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) — сами устанавливают размеры взносов и формируют перечень ремонтных работ, исходя из сметы.

Как выбрать управляющего

«Создание ОСМД — важный вопрос для многих жильцов многоэтажек, особенно когда речь идет о неудовлетворительном состоянии дома, лестничных клеток, крыше, подъездах или лифтах, захламленной или заброшенной придомовой территории», — рассказала Даниленко.
Однако инициируя такой переход, «собственники сталкиваются с нередкими случаями», когда ЖЭУ или частная управляющая компания:
  • или отказывается передавать управление зданием вновь созданному ОСМД;
  • или просто не хочет «отпускать» жильцов.
«Вопрос действительно важный, поскольку заключение договора с новым управляющим автоматически не прекращает действия договора, который был заключен между ЖЭУ и каждым совладельцем», — признала адвокат.
В таком случае, по ее словам, может возникнуть ситуация двойного начисления за содержание дома.
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
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