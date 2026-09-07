Как выбрать управляющего дома: кто может быть и что он делает

Иногда «жильцы многоквартирных домов не в полной мере понимают», что «именно владельцы квартир должны заботиться о сохранности своего имущества не только возле дверей своей квартиры, но и о благоустройстве мест общего пользования».
Об этом рассказала в комментарии РБК-Украина председатель комитета Ассоциации адвокатов Украины по гражданскому праву и процессу, руководитель Адвокатского бюро, адвокат Татьяна Даниленко.
Она напомнила, что каждый многоквартирный дом (в соответствии с законом Украины «О жилищно-коммунальном хозяйстве») должен иметь управляющего.
«Это может быть как внешняя компания, так и организация, созданная самими жильцами», — пояснила юрист.
Управление многоквартирным домом
Если говорить об основных вариантах управления многоквартирным домом, которые вообще существуют, то самые распространенные из них:
самоуправление жильцами;
управление через объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД);
управление через частную управляющую компанию;
управление через государственную или коммунальную службу;
комбинированные варианты.
«По мнению специалистов жилищно-коммунального хозяйства, ОСМД имеет ряд преимуществ — по сравнению с другими организационно-правовыми формами управления», — отметила адвокат.
Согласно ЗУ «Об особенностях осуществления права собственности в многоэтажном доме», управляющий — это физическое лицо-предприниматель (ФЛП) или юридическое лицо-СПД (субъект предпринимательской деятельности), который по договору с совладельцами обеспечивает:
надлежащее содержание общего имущества многоэтажного дома и придомовой территории;
ремонт общего имущества многоэтажного дома и придомовой территории;
удовлетворение хозяйственно-бытовых нужд.
Что делает ЖЭУ
ЖЭУ (жилищно-эксплуатационный участок) — это юридическое лицо, которое:
предоставляет услуги по управлению многоквартирным домом;
также может быть избран его управляющим.
Юрист уточнила, что ЖЭУ — структурные подразделения районных управляющих компаний по обслуживанию жилого фонда.
«Все больше нареканий от жильцов многоквартирных домов — на неэффективность выполнения обязанностей по содержанию домов, возложенных именно на эти организации», — напомнила она.
Адвокат заметила, что при такой форме управления владельцы:
не в состоянии проверить расходы;
не имеют доступа к отчетности, договорам и документам.
При этом управляющие могут годами не проводить ремонты, а коммуникационные сети изнашиваются и становятся непригодными для эксплуатации.
«Базовым в деятельности управляющей компании является закон Украины „О жилищно-коммунальных услугах“, согласно которому совладельцы получают от компании — управляющего, не что иное, как услуги», — напомнила юрист.
Услуги для ОСМД — прописаны в указанных законах и дополнительно отдельно согласовываются в договоре.
«Это и своевременный необходимый ремонт, и ухоженная придомовая территория, и работы по благоустройству внутри дома (освещение, лифты, инженерные сети и т. п.)», — уточнила специалист.
Итак, в объединении совладельцев многоквартирного дома люди вместе решают:
сколько денег ежемесячно перечислять на счет ОСМД;
какие работы в доме нужно выполнять в первую очередь.
Между тем, управляющие компании и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) — сами устанавливают размеры взносов и формируют перечень ремонтных работ, исходя из сметы.
Как выбрать управляющего
«Создание ОСМД — важный вопрос для многих жильцов многоэтажек, особенно когда речь идет о неудовлетворительном состоянии дома, лестничных клеток, крыше, подъездах или лифтах, захламленной или заброшенной придомовой территории», — рассказала Даниленко.
Однако инициируя такой переход, «собственники сталкиваются с нередкими случаями», когда ЖЭУ или частная управляющая компания:
или отказывается передавать управление зданием вновь созданному ОСМД;
или просто не хочет «отпускать» жильцов.
«Вопрос действительно важный, поскольку заключение договора с новым управляющим автоматически не прекращает действия договора, который был заключен между ЖЭУ и каждым совладельцем», — признала адвокат.
В таком случае, по ее словам, может возникнуть ситуация двойного начисления за содержание дома.