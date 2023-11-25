Поддержка женщин в бизнесе и трудоустройстве: Минэкономики рассказало об имеющихся в Украине программах — Finance.ua

Поддержка женщин в бизнесе и трудоустройстве: Минэкономики рассказало об имеющихся в Украине программах Сегодня 12:24 — Личные финансы

Поддержка женщин в бизнесе и трудоустройстве: Минэкономики рассказало об имеющихся в Украине программах, Фото: business.diia.gov.ua

Для женщин в Украине доступны грантовые программы, которые могут помочь начать или расширить свой бизнес. Также есть возможность получить ваучер на переобучение.



Об этом во время выступления на 7-м Украинском женском конгрессе рассказала глава Минэкономики Юлия Свириденко, передает пресс-служба министерства.

Она напомнила, что летом прошлого года правительство запустило грантовые программы, которые могут помочь женщинам начать или расширить свой бизнес.

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В частности, по программе «Власна справа» можно получить микрогрант до 250 тыс. грн, а для развития бизнеса в перерабатывающей отрасли можно взять грант до 8 млн грн. Кроме того, ветеранки или жены наших защитников могут получить до 1 млн грн по программе ветеранских грантов.

«На сегодняшний день почти 11 тысяч украинцев стали победителями программы „Власна справа“, 54% из них — женщины. Эта грантовая программа очень востребована. Несмотря на то, что в стране идет война, украинцы готовы открывать и развивать бизнес, работать и брать ответственность. Поэтому на следующий год мы предусмотрели вдвое больше финансирования на эту программу и планируем выдать около 14 тысяч грантов на 3,5 млрд грн», — отметила Свириденко.

Правительство также работает над реализацией программ, способствующих обучению и переобучению украинцев. Ведь одной из острых проблем, которая стала еще более ощутимой во время войны, является структурная безработица. То есть когда профессия людей, находящихся на рынке труда, не отвечает потребностям работодателей, которые ищут сотрудников. Одна из инициатив, которая призвана решить эту проблему, — ваучеры на обучение от Государственной службы занятости.

Ваучер на обучение — это почти 27 тысяч грн, которые можно потратить на саморазвитие и получение конкурентной специальности, более востребованной на рынке труда. Доступны 124 профессии и специальности. На сегодняшний день уже более 17 тысяч украинцев получили такие ваучеры. Чаще ими пользуются именно женщины — 71%", — рассказала Свириденко.

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Самые популярные специальности среди женщин — психология, здравоохранение, образование и социальная работа.

«В то же время мы наблюдаем тенденцию, когда женщины выбирают и обучение на водителя, охранника, тракториста, токаря, электрогазосварщика, и даже была женщина, которая училась на машинистку электропоезда», — добавила министр.

Она также напомнила, что Минэкономики привлекает партнеров для поддержки украинцев в обучении и переквалификации. В частности, Projector Foundation при поддержке Минэкономики запустил проект по бесплатному обучению женщин — в течение года 1000 украинок смогут получить бесплатное образование в сфере креативных и IT-индустрий.

Участницами этого проекта могут стать внутренне перемещенные женщины, а также выехавшие из Украины женщины, получившие статус временной защиты в другой стране.

«Лишь за первые два дня партнеры получили в пять раз больше заявок, чем предусматривала программа, то есть запрос со стороны женщин на саморазвитие, лидерство — невероятный», — подытожила Юлия Свириденко.

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