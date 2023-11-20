Половину новых ФЛП в Украине в 2023 году открыли женщины (исследование) — Finance.ua
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Половину новых ФЛП в Украине в 2023 году открыли женщины (исследование)

Личные финансы
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Половину новых ФЛП в Украине в 2023 году открыли женщины (исследование)
Половину новых ФЛП в Украине в 2023 году открыли женщины (исследование)
С начала года женщины в Украине открыли 154 тысяч новых ФЛП и возглавили более 10 тысяч новых компаний. Больше всего новых предпринимательниц зарегистрировано на Хмельнитчине, а директорами новых дел чаще всего становятся женщины на Черниговщине.
Об этом сообщает Опендатабот, опираясь на данные собственного исследования ЕГР и данных Минюста.
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Женщины-ФЛП

С февраля 2023 года каждый второй новый ФЛП в Украине открывают женщины. Наиболее заметно количество предпринимателей выросло с начала осени: так, сейчас на женщин приходится 60% новых ФЛП. Для сравнения, в 2021 году дела, открытые женщинами, составляли 49% общего количества новых бизнесов.
Половину новых ФЛП в Украине в 2023 году открыли женщины (исследование)
По состоянию на середину ноября количество новых женщин-ФЛП уже больше, чем за весь 2021 год: 154 388 предпринимателей против 141 575.
Впрочем, стоит отметить, что общее количество новых ФЛП в этом году уже больше, чем в 2021 году: 274 859 против 262 933.
Половину новых ФЛП в Украине в 2023 году открыли женщины (исследование)
Второй год подряд женщины открывают больше ФЛП, чем мужчины, на Хмельнитчине. В 2023 году увеличилось количество предпринимателей, которые открывают новые дела на Полтавщине и Черниговщине. Неожиданно, но наименьшая доля женщин-ФЛП оказалась в столице и в прифронтовых Запорожской и Херсонской областях.
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Женщины-директора компаний

В отличие от стремительного роста женского предпринимательства доля женщин среди руководителей компаний растет не так быстро. Так, в первый год полномасштабной войны доля женщин-директоров упала почти на пять процентных пунктов — до 28%. В этом году ситуация возвращается к показателям 2021: доля женщин-директоров компаний уже выросла до 31%. Всего с начала года в Украине было открыто 32,8 тысячи новых компаний.
Половину новых ФЛП в Украине в 2023 году открыли женщины (исследование)
Чаще всего возглавляют новые компании женщины в Черниговской, Черновицкой и Кировоградской областях. А меньше всего женщин-директоров второй год подряд в Киеве и области, а также в Полтавской и Черкасской областях.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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