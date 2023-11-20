Половину новых ФЛП в Украине в 2023 году открыли женщины (исследование) — Finance.ua

Половину новых ФЛП в Украине в 2023 году открыли женщины (исследование) Сегодня 12:03 — Личные финансы

Половину новых ФЛП в Украине в 2023 году открыли женщины (исследование)

С начала года женщины в Украине открыли 154 тысяч новых ФЛП и возглавили более 10 тысяч новых компаний. Больше всего новых предпринимательниц зарегистрировано на Хмельнитчине, а директорами новых дел чаще всего становятся женщины на Черниговщине.

Об этом сообщает Опендатабот, опираясь на данные собственного исследования ЕГР и данных Минюста.

Читайте также Предельные объемы доходов для ФЛП-«единщиков» 2 и 3 групп предлагают увеличить

Женщины-ФЛП

С февраля 2023 года каждый второй новый ФЛП в Украине открывают женщины. Наиболее заметно количество предпринимателей выросло с начала осени: так, сейчас на женщин приходится 60% новых ФЛП. Для сравнения, в 2021 году дела, открытые женщинами, составляли 49% общего количества новых бизнесов.

По состоянию на середину ноября количество новых женщин-ФЛП уже больше, чем за весь 2021 год: 154 388 предпринимателей против 141 575.

Впрочем, стоит отметить, что общее количество новых ФЛП в этом году уже больше, чем в 2021 году: 274 859 против 262 933.

Второй год подряд женщины открывают больше ФЛП, чем мужчины, на Хмельнитчине. В 2023 году увеличилось количество предпринимателей, которые открывают новые дела на Полтавщине и Черниговщине. Неожиданно, но наименьшая доля женщин-ФЛП оказалась в столице и в прифронтовых Запорожской и Херсонской областях.

Читайте также Украинцы массово открывают ФЛП: какой бизнес выбирают чаще всего

Женщины-директора компаний

В отличие от стремительного роста женского предпринимательства доля женщин среди руководителей компаний растет не так быстро. Так, в первый год полномасштабной войны доля женщин-директоров упала почти на пять процентных пунктов — до 28%. В этом году ситуация возвращается к показателям 2021: доля женщин-директоров компаний уже выросла до 31%. Всего с начала года в Украине было открыто 32,8 тысячи новых компаний.

Чаще всего возглавляют новые компании женщины в Черниговской, Черновицкой и Кировоградской областях. А меньше всего женщин-директоров второй год подряд в Киеве и области, а также в Полтавской и Черкасской областях.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.