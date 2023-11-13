Предельные объемы доходов для ФЛП-«единщиков» 2 и 3 групп предлагают увеличить — Finance.ua

Предельные объемы доходов для ФЛП-«единщиков» 2 и 3 групп предлагают увеличить
9 ноября в Верховной Раде зарегистрировали проект Закона № 10 234 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о развитии малого бизнеса и мерах по детенизации обращения товаров и услуг».
Этим документом планируется проиндексировать предельный объем дохода для физических лиц — предпринимателей — плательщиков единого налога второй и третьей группы.
Для чего это
Как говорится в пояснительной записке, нынешние предельные объемы не соответствуют установленному сейчас размеру минимальной заработной платы и не учитывают рост индекса потребительских цен, который произошел с момента определения данных показателей в НКУ и в связи с войной.
Что изменится
Учитывая это, законопроектом предлагается внести изменения в НКУ, которые предусматривают:
1) увеличение предельных объемов дохода для второй и третьей групп субъектов хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности;
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2) дифференцирование предельных объемов дохода для третьей группы субъектов хозяйствования, которые применяют упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, в зависимости от использования труда наемных лиц и количества лиц, одновременно состоящих с ними в трудовых отношениях, каждый месяц отчетного периода.
Предлагается установить следующие предельные объемы доходов для:
— второй группы ФЛП, которые ведут хозяйственную деятельность по предоставлению услуг, в том числе бытовым, плательщикам единого налога и/или населению, производство и/или продажа товаров, деятельность в сфере ресторанного хозяйства — 1200 размеров минимальной зарплаты (МЗП), установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (сейчас 834 МЗП);
— третьей группы ФЛП, которые:
- не используют труд наемных лиц — 1200 размеров МЗП, установленного законом на 1 января налогового (отчетного) года;
- используют труд наемных лиц и количество лиц, одновременно состоящих с ними в трудовых отношениях в каждом месяце отчетного периода, не превышает 10 человек — 3000 размеров МЗП, установленного законом на 1 января налогового (отчетного) года;
- используют труд наемных лиц и количество лиц, одновременно находящихся с ними в трудовых отношениях в каждом месяце отчетного периода, превышает 10 человек — 6000 размеров МЗП, установленного законом на 1 января налогового (отчетного) года.
Справка Finance.ua:
- по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в 2024 году налоги не будут расти, по сравнению с 2021 годом;
- однако недавно Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 10 016-д о частичном возврате документальных налоговых проверок бизнеса;
- документальные плановые налоговые проверки начнутся с 1 декабря. А мораторий на проверки ФЛП первой и второй группы будет сохранен до декабря 2024 года.
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