Предельные объемы доходов для ФЛП-«единщиков» 2 и 3 групп предлагают увеличить — Finance.ua

Предельные объемы доходов для ФЛП-«единщиков» 2 и 3 групп предлагают увеличить Сегодня 15:36 — Личные финансы

Предельные объемы доходов для ФЛП-«единщиков» 2 и 3 групп предлагают увеличить

9 ноября в Верховной Раде зарегистрировали проект Закона № 10 234 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о развитии малого бизнеса и мерах по детенизации обращения товаров и услуг».

Этим документом планируется проиндексировать предельный объем дохода для физических лиц — предпринимателей — плательщиков единого налога второй и третьей группы.

Читайте также В Минфине рассказали, планируют ли увеличивать налоги

Для чего это

Как говорится в пояснительной записке, нынешние предельные объемы не соответствуют установленному сейчас размеру минимальной заработной платы и не учитывают рост индекса потребительских цен, который произошел с момента определения данных показателей в НКУ и в связи с войной.

Что изменится

Учитывая это, законопроектом предлагается внести изменения в НКУ, которые предусматривают:

1) увеличение предельных объемов дохода для второй и третьей групп субъектов хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности;

2) дифференцирование предельных объемов дохода для третьей группы субъектов хозяйствования, которые применяют упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, в зависимости от использования труда наемных лиц и количества лиц, одновременно состоящих с ними в трудовых отношениях, каждый месяц отчетного периода.

Предлагается установить следующие предельные объемы доходов для:

— второй группы ФЛП, которые ведут хозяйственную деятельность по предоставлению услуг, в том числе бытовым, плательщикам единого налога и/или населению, производство и/или продажа товаров, деятельность в сфере ресторанного хозяйства — 1200 размеров минимальной зарплаты (МЗП), установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (сейчас 834 МЗП);

— третьей группы ФЛП, которые:

не используют труд наемных лиц — 1200 размеров МЗП , установленного законом на 1 января налогового (отчетного) года;

, установленного законом на 1 января налогового (отчетного) года; используют труд наемных лиц и количество лиц, одновременно состоящих с ними в трудовых отношениях в каждом месяце отчетного периода, не превышает 10 человек — 3000 размеров МЗП , установленного законом на 1 января налогового (отчетного) года;

, установленного законом на 1 января налогового (отчетного) года; используют труд наемных лиц и количество лиц, одновременно находящихся с ними в трудовых отношениях в каждом месяце отчетного периода, превышает 10 человек — 6000 размеров МЗП, установленного законом на 1 января налогового (отчетного) года.

Справка Finance.ua:

по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в 2024 году налоги не будут расти, по сравнению с 2021 годом;

однако недавно Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 10 016-д о частичном возврате документальных налоговых проверок бизнеса;

возврате документальных налоговых проверок бизнеса; документальные плановые налоговые проверки начнутся с 1 декабря. А мораторий на проверки ФЛП первой и второй группы будет сохранен до декабря 2024 года.



«Жить на Проценты» возвращается: поговорим о недвижимости и фондовом рынке. На конференции мы раскроем все секреты успешного инвестирования и предоставим конкретные примеры того, как другие люди уже заработали на своих инвестициях. Без премудрых профессиональных терминов, простыми словами и на практических примерах наши эксперты покажут, как использовать возможности начинающим, не переплачивая за «опыт»!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.