Украинцы массово открывают ФЛП: какой бизнес выбирают чаще всего — Finance.ua

Украинцы массово открывают ФЛП: какой бизнес выбирают чаще всего Сегодня 12:03 — Личные финансы

Украинцы массово открывают ФЛП: какой бизнес выбирают чаще всего, Фото: GettyImages

В Украине за два последних месяца было зарегистрировано на 45% больше новых физлиц-предпринимателей, чем за аналогичный период 2022 года. Половина регистраций ФЛП пришлась именно на магазины и торговлю через интернет.

Об этом рассказали аналитики платформы больших данных Vkursi в комментарии Обозревателю.

Осенью 2023 года было зарегистрировано 68 466 новых ФЛП, а именно:

35 611 в сентябре,

32 855 в октябре.

В среднем осенью ежедневно в стране регистрировалось 1122 новых ФЛП. При этом в прошлом году таких регистраций было всего 618, во время постоянных блэкаутов новый бизнес регистрировался гораздо медленнее.

Так, в целом осенью 2022 года было на 45% регистраций меньше — 37 730 новых бизнесов (20 298 в сентябре и 17 432 в октябре).

Чаще всего предприниматели регистрировали бизнесы в следующих областях:

оптовая и розничная торговля — 29 596;

информация и телекоммуникации — 7147;

предоставление других видов услуг (особенно открытие парикмахерских и салонов красоты) — 6447;

профессиональная, научная и техническая деятельность (самым популярным здесь был КВЭД, касающийся размещения рекламы и исследования конъюнктуры рынка) — 5392;

временное размещение и организация питания (речь идет преимущественно о деятельности ресторанов и услуг мобильного питания) — 3949.

В каких областях регистрируется больше всего бизнеса?

Осенью 2023 года новые предприниматели чаще всего появлялись в Киеве (9365), Днепропетровской области (6161), Львовской (5673), Киевской (5622) и Одесской (4510).

В прошлом году регионы-лидеры выглядели похоже. На первом месте также была столица, затем шла Львовская и Днепропетровская области, а замыкали пятерку Киевская и Одесская области.

Справка Finance.ua:

менее половины украинских стартапов планируют возвращение в страну из-за рубежа, свидетельствуют результаты исследования Polish-Russian Startup Bridge;

Кабинет Министров принял решение, которое позволит экспериментальному проекту «е-Предприниматель» действовать на постоянной основе. Речь идет о возможности с помощью нескольких кликов на портале «Дія» получить целый пакет услуг.



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Обозреватель По материалам:

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