Украинцы массово открывают ФЛП: какой бизнес выбирают чаще всего — Finance.ua

Украинцы массово открывают ФЛП: какой бизнес выбирают чаще всего
В Украине за два последних месяца было зарегистрировано на 45% больше новых физлиц-предпринимателей, чем за аналогичный период 2022 года. Половина регистраций ФЛП пришлась именно на магазины и торговлю через интернет.
Об этом рассказали аналитики платформы больших данных Vkursi в комментарии Обозревателю.
Осенью 2023 года было зарегистрировано 68 466 новых ФЛП, а именно:
- 35 611 в сентябре,
- 32 855 в октябре.
В среднем осенью ежедневно в стране регистрировалось 1122 новых ФЛП. При этом в прошлом году таких регистраций было всего 618, во время постоянных блэкаутов новый бизнес регистрировался гораздо медленнее.
Так, в целом осенью 2022 года было на 45% регистраций меньше — 37 730 новых бизнесов (20 298 в сентябре и 17 432 в октябре).
Чаще всего предприниматели регистрировали бизнесы в следующих областях:
- оптовая и розничная торговля — 29 596;
- информация и телекоммуникации — 7147;
- предоставление других видов услуг (особенно открытие парикмахерских и салонов красоты) — 6447;
- профессиональная, научная и техническая деятельность (самым популярным здесь был КВЭД, касающийся размещения рекламы и исследования конъюнктуры рынка) — 5392;
- временное размещение и организация питания (речь идет преимущественно о деятельности ресторанов и услуг мобильного питания) — 3949.
В каких областях регистрируется больше всего бизнеса?
Осенью 2023 года новые предприниматели чаще всего появлялись в Киеве (9365), Днепропетровской области (6161), Львовской (5673), Киевской (5622) и Одесской (4510).
В прошлом году регионы-лидеры выглядели похоже. На первом месте также была столица, затем шла Львовская и Днепропетровская области, а замыкали пятерку Киевская и Одесская области.
Справка Finance.ua:
- менее половины украинских стартапов планируют возвращение в страну из-за рубежа, свидетельствуют результаты исследования Polish-Russian Startup Bridge;
- Кабинет Министров принял решение, которое позволит экспериментальному проекту «е-Предприниматель» действовать на постоянной основе. Речь идет о возможности с помощью нескольких кликов на портале «Дія» получить целый пакет услуг.
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