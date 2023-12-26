Женщины-предприниматели ВПЛ могут получить гранты для бизнеса — Finance.ua

Женщины-предприниматели ВПЛ могут получить гранты для бизнеса Сегодня 21:03 — Личные финансы

Женщины-предприниматели ВПЛ могут получить гранты для бизнеса

Программу мини-грантов для предпринимателей запустил Благотворительный фонд «Женские возможности в Украине». Об этом сообщается на сайте фонда

Фонд «Женские возможности в Украине» проводит конкурс мини-грантов для поддержки и развития предпринимательства в Одесской и Николаевской областях. Фонд предоставляет гранты женщинам-предпринимателям, которые продолжают вести свой бизнес в условиях военного положения, сообщили в фонде.

Кто имеет право участвовать в конкурсе:

женщины, которые имеют работающий бизнес (от 6 месяцев и более), зарегистрированы как физическое лицо-предприниматель в Одесской или Николаевской областях,

или релоцировали бизнес после 24 февраля 2022 г. на территорию этих областей и имеют подтвержденный статус внутренне перемещенного лица.

Заявители должны иметь четкий план развития и расширения своего бизнеса, а также в течение 6 месяцев с момента получения грантовой поддержки от Фонда создать по меньшей мере одно новое рабочее место, уточнили в фонде.

В конкурсе не могут участвовать женщины-предприниматели, получившие грант от Фонда в течение прошлого года.

Заявки должны быть поданы в течение установленного срока с 4 по 31 декабря 2023 года.

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