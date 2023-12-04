Малые предприятия, возглавляемые женщинами, могут получить грант в 400 тыс. грн: условия предоставления (опрос) — Finance.ua

Малые предприятия, возглавляемые женщинами, могут получить грант в 400 тыс. грн: условия предоставления (опрос) Сегодня 17:00 — Кредит&Депозит

Малые предприятия, возглавляемые женщинами, могут получить грант в 400 тыс. грн: условия предоставления (опрос)

Малым предприятиям Винницкой, Одесской и Черниговской областей предлагают грантовую поддержку.

Об этом пишет Минреинтеграции.

Пройдите, пожалуйста, опрос:

Конкурс объявлен в рамках реализации проекта «Обеспечение расширения экономических прав и возможностей для восстановления и развития женщин» (SEED) французской неправительственной организации ACTED

Кто может принять участие

Участие в конкурсе могут принять пострадавшие от вооруженной агрессии россии предприятия, которые возглавляют женщины. Основной целью проекта SEED является повышение экономической безопасности женщин и предоставление возможностей для их самореализации и развития.

Гранты могут предоставляться таким группам предпринимательской деятельности в зависимости от ситуации, в которой они оказались:

нуждающимся во внешней финансовой поддержке для восстановления своей экономической деятельности;

нуждающимся во внешней поддержке, чтобы сохранить свою экономическую деятельность;

демонстрирующим способность и потенциал для расширения и создания новых рабочих мест в своих регионах.

Сумма гранта составляет до 400 тысяч гривен.

Конечный срок подачи заявок — 22 декабря 2023 года.

Инициатива реализуется при поддержке Министерства внешней политики Канады.

Напомним, в 2023 году каждый второй новый ФЛП открывают женщины. Всего с начала года уже было зарегистрировано 36 892 ФЛП, из них 51% или 18 776 создали женщины. Об этом сообщает Опендатабот. В целом в 2022 году женщины зарегистрировали более 93 тысяч ФЛП — это 48% от общего количества новых малых бизнесов.

Треть новых ФЛП, зарегистрированных женщинами, занимаются розничной торговлей — их почти вдвое больше, чем мужчин в этой категории. 10 658 предпринимателей начали собственное дело в сфере ІТ — второе место по количеству регистраций. Зато это всего 34% от общего количества ФЛП по этой категории.

Справка Finance.ua:

Правительство приняло Постановление, согласно которому с 1 января 2024 года социальные стипендии смогут получать студенты учреждений профессионального высшего и высшего образования, которые были в российском плену, заключены или любым другим способом лишены свободы из-за вооруженной агрессии рф против Украины, а также их дети.

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