Открытие банковского счета в Финляндии: что нужно знать украинским беженцам — Finance.ua

Открытие банковского счета в Финляндии: что нужно знать украинским беженцам
В Финляндии для граждан другой страны процесс открытия банковского счета имеет свои особенности. Во многих банках страны для открытия счета необходима henkilökortti — идентификационная карта для иностранцев.
Об этом сообщает FinUA.org.
Как украинцам открыть банковский счет в Финляндии
Шаг 1. Для лиц, получивших временную защиту в Финляндии (разрешение на жительство B), банк Osuuspankki упростил процедуру открытия счета.
До 4 марта 2025 года он не потребует подтверждения вида на жительство, поскольку эта информация автоматически поступает от Иммиграционной службы Финляндии (MIGRI).
Шаг 2. При открытии счета многие банки требуют «henkilökortti» — идентификационную карту для иностранцев в Финляндии, которая является аналогом паспорта.
Однако при получении временной защиты или регистрации в муниципалитете автоматического права на получение идентификационной карты не дают.
Чтобы получить henkilökortti, нужно обратиться в полицию и уплатить 50 евро за оформление.
Шаг 3. После того, как вы получили henkilökortti, нужно позвонить социальному работнику центра приема беженцев, к которому вы приписаны.
Он предоставит вам консультацию относительно того, в какой банк лучше обратиться в вашем районе, а также предоставит актуальную информацию об условиях открытия счета.
Шаг 4. В дальнейшем необходимо собрать необходимые документы для открытия счета.
В стандартный набор входят:
- паспорт;
- henkilökortti;
- разрешение на временную защиту (разрешение на жительство B);
- документы, подтверждающие адрес проживания (например договор аренды или справка из полиции);
- документ, подтверждающий источник дохода (например, справка о заработной плате или выписка из банковского счета).
Шаг 5. Процесс оформления счета может отличаться в зависимости от банка.
В некоторых банках возможно оформление счета онлайн, в других требуется личное присутствие в отделении.
При подаче заявки на открытие счета необходимо предоставить оригиналы всех необходимых документов.
Отмечается, что банки могут взимать комиссию за открытие и обслуживание счета. Уточните условия в избранном вами банке.
Также существуют специализированные организации, которые предоставляют помощь украинским беженцам в Финляндии, в частности, по вопросам открытия банковских счетов.
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