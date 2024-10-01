Сколько украинских беженцев хотят остаться в Чехии после войны: опрос — Finance.ua

Сколько украинских беженцев хотят остаться в Чехии после войны: опрос Сегодня 19:44 — Мир

Сколько украинских беженцев хотят остаться в Чехии после войны: опрос

Приблизительно две трети беженцев из Украины планируют остаться в Чехии даже после окончания временной защиты. Это примерно на 20% больше, чем годом ранее.

Об этом говорится в опросе, подготовленном для Министерства внутренних дел Центром исследования общественного мнения Института социологии Академии наук Чешской Республики, пишет ceskenoviny.cz

Еще около пятой части зарегистрированных беженцев рассчитывают вернуться в Украину навсегда после окончания войны. В министерстве сегодня сообщили, что в этом году на продление временной защиты зарегистрировались 320 304 украинца, преимущественно женщины.

Планы на возвращение

Из числа опрошенных 28% ответили, что «однозначно» хотят остаться в Чехии, еще 38% выбрали ответ «скорее да». 12% однозначно высказались за возвращение на родину.

«Можно констатировать, что доля заявителей на продление временной защиты, которые не ожидают возвращения в Украину после его прекращения, а хотят остаться в Чехии, возросла более чем на 20 процентных пунктов», — комментируют авторы опроса.

Мужчины, молодежь до 35 лет и те, кто работает, занимается бизнесом или учится в Чехии, имеют сильнее желание оставаться в Чехии. Среди них и те, кто лучше владеет чешским языком, не проживает во временном жилье, и те, кто прибыл в Чехию в 2022 году или раньше.

Где живут беженцы

Беженцы чаще приезжают из Закарпатской и Харьковской областей или из Киева.

Наибольшая часть проживает в трех крупнейших чешских городах, то есть в Праге, Брно и Остраве.

В Праге проживают более четверти всех беженцев, а именно 26%.

Далее следуют Среднечешский регион — 14% украинских беженцев.

Южно-Моравский регион — 10%.

Пльзеньский регион — 8,5%

Моравско-Силезский регион — 5%.

Три четверти беженцев проживают в квартирах или домах, 17% - в общежитиях. Еще 4% респондентов указали местом жительства гостиницу, пансионат или подобное заведение. Около 1,5% респондентов пользуются возможностью бесплатного гуманитарного жилья, предоставляемого государством.

Какой деятельностью занимаются

Около двух третей беженцев сейчас работают или ведут бизнес, причем 86% работают полный рабочий день.

По сравнению с прошлым годом, экономическая активность беженцев возросла — доля работников выросла с 53% до 61%, а доля предпринимателей несколько выросла с 3% до 4,6%.

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Доля безработных среди беженцев составляет 13,5%, еще 7% постоянно находятся дома или находятся в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком. Такая же доля получают пенсию по возрасту или по инвалидности, а еще 7% учатся в средней школе или университете.

Обращались ли за гумдопомощью

Более двух третей респондентов вообще не обращались за гуманитарной помощью, пятая часть ее получатели. Остальные 12% респондентов заявили, что обращались за льготой, но не получили ее. Чаще получают гуманитарную помощь люди возрастной категории от 56 лет.

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Наиболее часто используемой и одновременно наиболее запрашиваемой услугой беженцев являются языковые курсы, которыми воспользовались или по крайней мере должны воспользоваться три пятых респондентов. Из других услуг наибольший интерес вызвала помощь с поиском врача. Менее трех четвертей — 72% респондентов — хотя бы раз посещали врача в Чехии. Около 7% респондентов заявили, что нуждались в помощи врача, но не обращались к нему.

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