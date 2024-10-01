Сколько украинских беженцев хотят остаться в Чехии после войны: опрос — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько украинских беженцев хотят остаться в Чехии после войны: опрос

Мир
46
Сколько украинских беженцев хотят остаться в Чехии после войны: опрос
Сколько украинских беженцев хотят остаться в Чехии после войны: опрос
Приблизительно две трети беженцев из Украины планируют остаться в Чехии даже после окончания временной защиты. Это примерно на 20% больше, чем годом ранее.
Об этом говорится в опросе, подготовленном для Министерства внутренних дел Центром исследования общественного мнения Института социологии Академии наук Чешской Республики, пишет ceskenoviny.cz.
Еще около пятой части зарегистрированных беженцев рассчитывают вернуться в Украину навсегда после окончания войны. В министерстве сегодня сообщили, что в этом году на продление временной защиты зарегистрировались 320 304 украинца, преимущественно женщины.

Планы на возвращение

Из числа опрошенных 28% ответили, что «однозначно» хотят остаться в Чехии, еще 38% выбрали ответ «скорее да». 12% однозначно высказались за возвращение на родину.
«Можно констатировать, что доля заявителей на продление временной защиты, которые не ожидают возвращения в Украину после его прекращения, а хотят остаться в Чехии, возросла более чем на 20 процентных пунктов», — комментируют авторы опроса.
Мужчины, молодежь до 35 лет и те, кто работает, занимается бизнесом или учится в Чехии, имеют сильнее желание оставаться в Чехии. Среди них и те, кто лучше владеет чешским языком, не проживает во временном жилье, и те, кто прибыл в Чехию в 2022 году или раньше.

Где живут беженцы

Беженцы чаще приезжают из Закарпатской и Харьковской областей или из Киева.
  • Наибольшая часть проживает в трех крупнейших чешских городах, то есть в Праге, Брно и Остраве.
  • В Праге проживают более четверти всех беженцев, а именно 26%.
  • Далее следуют Среднечешский регион — 14% украинских беженцев.
  • Южно-Моравский регион — 10%.
  • Пльзеньский регион — 8,5%
  • Моравско-Силезский регион — 5%.
Три четверти беженцев проживают в квартирах или домах, 17% - в общежитиях. Еще 4% респондентов указали местом жительства гостиницу, пансионат или подобное заведение. Около 1,5% респондентов пользуются возможностью бесплатного гуманитарного жилья, предоставляемого государством.

Какой деятельностью занимаются

Около двух третей беженцев сейчас работают или ведут бизнес, причем 86% работают полный рабочий день.
По сравнению с прошлым годом, экономическая активность беженцев возросла — доля работников выросла с 53% до 61%, а доля предпринимателей несколько выросла с 3% до 4,6%.
Доля безработных среди беженцев составляет 13,5%, еще 7% постоянно находятся дома или находятся в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком. Такая же доля получают пенсию по возрасту или по инвалидности, а еще 7% учатся в средней школе или университете.

Обращались ли за гумдопомощью

Более двух третей респондентов вообще не обращались за гуманитарной помощью, пятая часть ее получатели. Остальные 12% респондентов заявили, что обращались за льготой, но не получили ее. Чаще получают гуманитарную помощь люди возрастной категории от 56 лет.
Читайте также
Наиболее часто используемой и одновременно наиболее запрашиваемой услугой беженцев являются языковые курсы, которыми воспользовались или по крайней мере должны воспользоваться три пятых респондентов. Из других услуг наибольший интерес вызвала помощь с поиском врача. Менее трех четвертей — 72% респондентов — хотя бы раз посещали врача в Чехии. Около 7% респондентов заявили, что нуждались в помощи врача, но не обращались к нему.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.