В Украине хотят освободить от пошлин оптоволокно для производства дронов — Finance.ua

В Украине хотят освободить от пошлин оптоволокно для производства дронов Сегодня 11:36 — Казна и Политика

В Украине хотят освободить от пошлин оптоволокно для производства дронов

Народные депутаты разработали законопроекты об освобождении от налогообложения таможенными платежами ввозимого оптоволокна для производства беспилотников.

Об этом сообщил глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев.

По его словам, для этого предлагается внести изменения в Таможенный и Налоговый кодексы.

По данным Гетманцева, принятие этих проектов будет способствовать:

уменьшению себестоимости беспилотных систем, использующих оптический кабель для управления и передачи видеосигнала или других изделий оборонного назначения с использованием оптического кабеля;

оперативному обеспечению сил обороны Украины современными техническими средствами.

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«Предлагаю народным депутатам приобщиться к подписанию этих законодательных инициатив (карточки документа в СЕДО: 1892734 и 1892770)», — призвал Гетманцев.

Напомним, недавно Кабинет министров одобрил проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О развитии самолетостроительной промышленности». Им предусматриваются новые правила предоставления помощи авиастроительным предприятиям , которая может финансироваться как из государственного, так и местных бюджетов в соответствии с Законом Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования».

более 100 млрд грн. Речь идет о FPV-дронах, коптерах-бомберах, разведывательных и ударных беспилотниках. Ранее также сообщалось, что Министерство обороны заключило контракты с 76 украинскими производителями дронов. Всего за полтора года выделено на закупкиРечь идет о FPV-дронах, коптерах-бомберах, разведывательных и ударных беспилотниках.

Економічна Правда По материалам:

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