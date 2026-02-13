0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС создал перечень «безопасных стран»: что меняется

43
ЕС создал перечень «безопасных стран»: что меняется
ЕС создал перечень «безопасных стран»: что меняется
10 февраля Европейский парламент принял поправки к правилам, регулирующим процедуру предоставления убежища в ЕС. Цель — обеспечение более быстрого рассмотрения заявлений о предоставлении убежища.
408 депутатов Европарламента проголосовали за создание списка безопасных стран происхождения ЕС, 184 — против, а 60 — воздержались, пишет inpoland.net.pl.

Кого будут касаться изменения

Новые правила коснутся, прежде всего, граждан Бангладеш, Колумбии, Египта, Косово, Индии, Марокко и Туниса.
Согласно новым правилам, заявители должны будут доказать, что это положение «не должно применяться к ним из-за обоснованных опасений преследования или риска серьезного вреда в случае возвращения в страну происхождения».
Читайте также
Также было одобрено соглашение о применении концепции безопасной третьей страны. 396 политиков проголосовали «за», 226 — «против», а 30 — воздержались.

Безопасные страны

Безопасными странами также сочтут страны-кандидаты на вступление в ЕС. Исключения будут сделаны для определенных ситуаций, таких как массовое насилие, связанное с вооруженным конфликтом, когда уровень заявлений о предоставлении убежища среди их граждан по всему ЕС превышает 20%, или когда страна подверглась экономическим санкциям за действия, нарушающие основные права и свободы.
Читайте также

Что будут делать

Европейская комиссия будет следить за ситуацией в странах из списка и странах-кандидатах и ​​будет реагировать, если обстоятельства изменятся. Страна может быть временно признана опасной или навсегда исключена из списка.
В частности, государства-члены на национальных уровнях смогут определять дополнительные безопасные страны происхождения.
Применение концепции безопасной третьей страны также будет применяться к тому, кто отвечает одному из трех условий:
Читайте также
  • существует связь между заявителем и третьей страной (например, наличие членов семьи в этой стране, место жительства заявителя или языковые, культурные или подобные связи);
  • заявитель проехал через третью страну по дороге в ЕС и мог бы обратиться за убежищем там,
  • существует соглашение (договоренность) с третьей страной.
Это исключение не распространяется на несовершеннолетних без сопровождения.

Мнение эксперта

Лена Дюпон, депутат Европарламента, заявила, что концепция безопасных третьих стран «позволяет быстрее и эффективнее отклонять необоснованные заявления о предоставлении убежища.
Место для вашей рекламы
Ранее мы писали, что ставки налога на доходы физических лиц значительно отличаются в разных частях Европы, причем страны Северной Европы платят самые высокие ставки, а страны Восточной Европы — самые низкие.
По материалам:
Finance.ua
ЕС
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems