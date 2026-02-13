ЕС создал перечень «безопасных стран»: что меняется
10 февраля Европейский парламент принял поправки к правилам, регулирующим процедуру предоставления убежища в ЕС. Цель — обеспечение более быстрого рассмотрения заявлений о предоставлении убежища.
408 депутатов Европарламента проголосовали за создание списка безопасных стран происхождения ЕС, 184 — против, а 60 — воздержались, пишет inpoland.net.pl.
Кого будут касаться изменения
Новые правила коснутся, прежде всего, граждан Бангладеш, Колумбии, Египта, Косово, Индии, Марокко и Туниса.
Согласно новым правилам, заявители должны будут доказать, что это положение «не должно применяться к ним из-за обоснованных опасений преследования или риска серьезного вреда в случае возвращения в страну происхождения».
Также было одобрено соглашение о применении концепции безопасной третьей страны. 396 политиков проголосовали «за», 226 — «против», а 30 — воздержались.
Безопасные страны
Безопасными странами также сочтут страны-кандидаты на вступление в ЕС. Исключения будут сделаны для определенных ситуаций, таких как массовое насилие, связанное с вооруженным конфликтом, когда уровень заявлений о предоставлении убежища среди их граждан по всему ЕС превышает 20%, или когда страна подверглась экономическим санкциям за действия, нарушающие основные права и свободы.
Что будут делать
Европейская комиссия будет следить за ситуацией в странах из списка и странах-кандидатах и будет реагировать, если обстоятельства изменятся. Страна может быть временно признана опасной или навсегда исключена из списка.
В частности, государства-члены на национальных уровнях смогут определять дополнительные безопасные страны происхождения.
Применение концепции безопасной третьей страны также будет применяться к тому, кто отвечает одному из трех условий:
- существует связь между заявителем и третьей страной (например, наличие членов семьи в этой стране, место жительства заявителя или языковые, культурные или подобные связи);
- заявитель проехал через третью страну по дороге в ЕС и мог бы обратиться за убежищем там,
- существует соглашение (договоренность) с третьей страной.
Это исключение не распространяется на несовершеннолетних без сопровождения.
Мнение эксперта
Лена Дюпон, депутат Европарламента, заявила, что концепция безопасных третьих стран «позволяет быстрее и эффективнее отклонять необоснованные заявления о предоставлении убежища.
