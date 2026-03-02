Работники аварийных бригад начали получать выплаты по 20 тысяч гривен Сегодня 13:32 — Личные финансы

Более 4700 ремонтников получат дополнительные выплаты от государства

Работники аварийно-ремонтных бригад, задействованных в ликвидации последствий российских обстрелов и восстановлении критической инфраструктуры, стали получать дополнительные государственные выплаты.

Более 4,7 тыс. работников — железнодорожников и сотрудников предприятий тепло- и водоснабжения уже начали получать по 20 тыс. грн дополнительной государственной поддержки. Речь идет о специалистах аварийно-восстановительных бригад, которые в январе ликвидировали последствия обстрелов и восстанавливали поврежденную инфраструктуру.

Порядок выплат

Как сообщила Свириденко, Ощадбанк перечислил за январь деньги энергетическим компаниям для 12 500 ремонтников. После этого предприятия начислят доплаты в размере 20 тыс. грн непосредственно на банковские счета работников, выполняющих ремонтно-восстановительные работы после обстрелов.

Аналогичные выплаты предусмотрены также за февраль и март.

Финансирование программы

Кулеба сообщил, что выплаты производятся из резервного фонда государственного бюджета.

В общей сложности на программу предусмотрено 246,4 млн грн, из которых:

94,5 млн грн — для работников в сфере управления Министерства развития общин и территорий;

151,92 млн грн — для работников топливно-энергетического комплекса через Министерство энергетики.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что КП «Киевтеплоэнерго» выделило 50 млн грн на премии для работников. Кроме того, выплатить дополнительное денежное вознаграждение своим работникам должны управляющие компании, «Киевводоканал», «Киевавтодор» и Киевская служба спасения.

