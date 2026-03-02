Работники аварийных бригад начали получать выплаты по 20 тысяч гривен
Работники аварийно-ремонтных бригад, задействованных в ликвидации последствий российских обстрелов и восстановлении критической инфраструктуры, стали получать дополнительные государственные выплаты.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко и вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Более 4,7 тыс. работников — железнодорожников и сотрудников предприятий тепло- и водоснабжения уже начали получать по 20 тыс. грн дополнительной государственной поддержки. Речь идет о специалистах аварийно-восстановительных бригад, которые в январе ликвидировали последствия обстрелов и восстанавливали поврежденную инфраструктуру.
Порядок выплат
Как сообщила Свириденко, Ощадбанк перечислил за январь деньги энергетическим компаниям для 12 500 ремонтников. После этого предприятия начислят доплаты в размере 20 тыс. грн непосредственно на банковские счета работников, выполняющих ремонтно-восстановительные работы после обстрелов.
Аналогичные выплаты предусмотрены также за февраль и март.
Финансирование программы
Кулеба сообщил, что выплаты производятся из резервного фонда государственного бюджета.
В общей сложности на программу предусмотрено 246,4 млн грн, из которых:
- 94,5 млн грн — для работников в сфере управления Министерства развития общин и территорий;
- 151,92 млн грн — для работников топливно-энергетического комплекса через Министерство энергетики.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что КП «Киевтеплоэнерго» выделило 50 млн грн на премии для работников. Кроме того, выплатить дополнительное денежное вознаграждение своим работникам должны управляющие компании, «Киевводоканал», «Киевавтодор» и Киевская служба спасения.
