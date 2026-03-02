0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Работники аварийных бригад начали получать выплаты по 20 тысяч гривен

Личные финансы
28
Более 4700 ремонтников получат дополнительные выплаты от государства
Более 4700 ремонтников получат дополнительные выплаты от государства
Работники аварийно-ремонтных бригад, задействованных в ликвидации последствий российских обстрелов и восстановлении критической инфраструктуры, стали получать дополнительные государственные выплаты.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко и вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Более 4,7 тыс. работников — железнодорожников и сотрудников предприятий тепло- и водоснабжения уже начали получать по 20 тыс. грн дополнительной государственной поддержки. Речь идет о специалистах аварийно-восстановительных бригад, которые в январе ликвидировали последствия обстрелов и восстанавливали поврежденную инфраструктуру.

Порядок выплат

Как сообщила Свириденко, Ощадбанк перечислил за январь деньги энергетическим компаниям для 12 500 ремонтников. После этого предприятия начислят доплаты в размере 20 тыс. грн непосредственно на банковские счета работников, выполняющих ремонтно-восстановительные работы после обстрелов.
Аналогичные выплаты предусмотрены также за февраль и март.

Финансирование программы

Кулеба сообщил, что выплаты производятся из резервного фонда государственного бюджета.
В общей сложности на программу предусмотрено 246,4 млн грн, из которых:
  • 94,5 млн грн — для работников в сфере управления Министерства развития общин и территорий;
  • 151,92 млн грн — для работников топливно-энергетического комплекса через Министерство энергетики.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что КП «Киевтеплоэнерго» выделило 50 млн грн на премии для работников. Кроме того, выплатить дополнительное денежное вознаграждение своим работникам должны управляющие компании, «Киевводоканал», «Киевавтодор» и Киевская служба спасения.
По материалам:
Finance.ua
ЗарплатаВыплаты
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems