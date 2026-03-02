В Украине запускают программу занятости для людей 50+ Сегодня 11:33 — Личные финансы

Специалисты старше 50 лет часто остаются вне процесса найма

Министерство экономики разработало программу «Опыт имеет значение» для поддержки людей 50+ на рынке труда.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий представил проект «Опыт имеет значение».

«Безбарьерный рынок труда — это когда возраст не является ограничением для человека с опытом, знаниями и мотивацией к работе. Сегодня украинской экономике требуются кадры, и мы должны использовать весь имеющийся человеческий потенциал. Именно поэтому наша задача сделать взрослый наем новой нормальной практикой для украинского бизнеса», — отметил Высоцкий.

Пилотный проект для работников 50+

Программа предусматривает:

поддержку людей старшего возраста на рынке труда;

адаптацию рабочих мест для лиц с инвалидностью;

внедрение гибких графиков работы;

расширение компенсаций работодателям;

применение европейских подходов к занятости людей старшего возраста.

По словам Высоцкого, украинский рынок труда одновременно сталкивается с дефицитом кадров и возрастным дисбалансом, тогда как специалисты старше 50 лет часто остаются вне процесса найма из-за стереотипов и отсутствия адаптированных моделей трудоустройства. В то же время, эта аудитория имеет значительный профессиональный опыт, мотивацию и готовность работать.

Программа призвана сформировать культуру взрослого найма. Она предусматривает комплексную подготовку кандидатов 50+ к трудоустройству: обучающие тренинги, помощь с подготовкой резюме, подготовку к собеседованиям, проведение скорых встреч с работодателями, а также краткосрочную стажировку продолжительностью до 10 дней.

Пилотная реализация намечена на 2026 год с последующим масштабированием на национальном уровне. Ожидается формирование пула работодателей, которые протестируют новую модель взрослого найма, а также создание эффективных инструментов HR быстрого подбора кадров.

Среди целевых показателей пилота — привлечение до 500 работодателей, обеспечение не менее 1300 трудоустройств и широкий информационный охват темы взрослого найма.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Кабинет Министров одобрил Стратегию занятости населения Украины на период до 2030 года, а также операционный план мер по реализации Стратегии в 2026—2028 годах. Документ предусматривает реализацию государственной политики занятости на основе анализа данных, использования современных цифровых инструментов рынка труда и деятельности эффективных государственных институций.

НБУ также сообщал , что в Украине сохраняется дефицит работников на рынке труда на фоне миграции населения и мобилизации. В то же время ситуация с нехваткой кадров несколько улучшилась по сравнению с прошлым годом. Этому способствовало более активное вовлечение в работу ветеранов, женщин, молодежи и людей пенсионного возраста.

