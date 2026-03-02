0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Meest Почта меняет тарифы с 1 марта

Личные финансы
2
Meest Почта обновляет тарификацию
Meest Почта обновляет тарификацию
С 1 марта 2026 года Meest Почта вводит новую модель тарификации внутренних отправлений. Это должно сделать расчет стоимости более прозрачным и понятным клиентам.

Новый весовой диапазон

Одним из главных изменений стало выделение отдельной весовой категории для посылок от 2 до 5 кг. Раньше они входили в более широкий диапазон.
В компании объясняют, что именно такие отправления — одни из самых распространенных, и это оптимизирует расходы для отправителей.
Читайте также

Что еще изменилось

Еще одно изменение — увеличение суммы автоматически включенного страхования. Теперь она составляет 500 грн. вместо 200 грн.
Meest Почта также обновила подход к тарификации доставки в пределах областных центров. Для таких отправлений введен отдельный тариф.
В то же время доставка в населенные пункты, входящие в городскую агломерацию, теперь рассчитывается по тем же условиям, что и в пределах самого города — без дополнительных надбавок.
Так же теперь предусмотрена отдельная тарифная сетка для отправок через почтаматы. Это должно дать клиентам больше гибкости в выборе способа доставки и получения посылок.
По материалам:
dev.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems