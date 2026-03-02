Meest Почта меняет тарифы с 1 марта
С 1 марта 2026 года Meest Почта вводит новую модель тарификации внутренних отправлений. Это должно сделать расчет стоимости более прозрачным и понятным клиентам.
Новый весовой диапазон
Одним из главных изменений стало выделение отдельной весовой категории для посылок от 2 до 5 кг. Раньше они входили в более широкий диапазон.
В компании объясняют, что именно такие отправления — одни из самых распространенных, и это оптимизирует расходы для отправителей.
Что еще изменилось
Еще одно изменение — увеличение суммы автоматически включенного страхования. Теперь она составляет 500 грн. вместо 200 грн.
Meest Почта также обновила подход к тарификации доставки в пределах областных центров. Для таких отправлений введен отдельный тариф.
В то же время доставка в населенные пункты, входящие в городскую агломерацию, теперь рассчитывается по тем же условиям, что и в пределах самого города — без дополнительных надбавок.
Так же теперь предусмотрена отдельная тарифная сетка для отправок через почтаматы. Это должно дать клиентам больше гибкости в выборе способа доставки и получения посылок.
Поделиться новостью
Также по теме
Meest Почта меняет тарифы с 1 марта
Бизнес может получить до 16 млн грн на переработку: условия финансирования
Дефицит работников будет сохраняться как во время войны, так и на этапе восстановления страны — НБУ
Четыре года большой войны: как выросли цены, тарифы и курс валют
Офер VS реальность: на что стоит обратить внимание перед выходом на новую работу
Онлайн-счет для юрлиц: какие банки предлагают самые выгодные условия