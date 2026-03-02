Meest Почта меняет тарифы с 1 марта Сегодня 09:40 — Личные финансы

Meest Почта обновляет тарификацию

С 1 марта 2026 года Meest Почта вводит новую модель тарификации внутренних отправлений. Это должно сделать расчет стоимости более прозрачным и понятным клиентам.

Новый весовой диапазон

Одним из главных изменений стало выделение отдельной весовой категории для посылок от 2 до 5 кг. Раньше они входили в более широкий диапазон.

В компании объясняют, что именно такие отправления — одни из самых распространенных, и это оптимизирует расходы для отправителей.

Что еще изменилось

Еще одно изменение — увеличение суммы автоматически включенного страхования. Теперь она составляет 500 грн. вместо 200 грн.

Meest Почта также обновила подход к тарификации доставки в пределах областных центров. Для таких отправлений введен отдельный тариф.

В то же время доставка в населенные пункты, входящие в городскую агломерацию, теперь рассчитывается по тем же условиям, что и в пределах самого города — без дополнительных надбавок.

Так же теперь предусмотрена отдельная тарифная сетка для отправок через почтаматы. Это должно дать клиентам больше гибкости в выборе способа доставки и получения посылок.

