Индексация пенсий с 1 марта: как рассчитывается повышение Сегодня 11:03 — Личные финансы

Пенсия в Украине

С 1 марта 2026 года в Украине стартовала индексация пенсий и страховых выплат. Это предусмотрено Решением Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2026 г. № 236. Как отмечают в Пенсионном Фонде, коэффициент индексации составляет 1,121.

Как рассчитали этот показатель

Показатель средней зарплаты, используемый для расчета пенсии, ежегодно повышается.

Его увеличивают по специальной формуле: берут 50% роста цен за прошлый год и 50% роста средней зарплаты в Украине за последние три года (по сравнению с предыдущими тремя годами). Конкретно на базе этого коэффициента и проводят перерасчет пенсии согласно закону.

Формула расчета

Формула определения такого коэффициента индексации определена постановлением Кабинета Министров Украины от 20.02.2019 № 124:

К = (РПЦ + РC3) x 50%/100%+1, где

РПЦ — показатель роста потребительских цен за предыдущий год (в процентах);

РСЗ — показатель роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учитывается для исчисления пенсии (в процентах).

По данным Государственной службы статистики Украины, показатель роста потребительских цен (РПЦ) за 2025 год (декабрь 2025 года по декабрь 2024 года) составляет 8,0%.

Читайте также Кому не проиндексируют пенсию с 1 марта

Показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учитывается для исчисления пенсии, за 2023−2025 годы составляет 17 482,87 грн, за 2022−2024 годы — 15 057,09 грн, показатель роста средней заработной платы (1C3 482,87 грн/15 057,09 грн) х 100% - 100%).

Поэтому коэффициент индексации в 2026 году составляет:

К=(8,0%+16,11%) x 50% /100%+1= 1,121

Ранее мы сообщали , что части украинцев не повышают пенсии из-за «абсурдных схем».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.