Индексация пенсий с 1 марта: как рассчитывается повышение
С 1 марта 2026 года в Украине стартовала индексация пенсий и страховых выплат. Это предусмотрено Решением Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2026 г. № 236. Как отмечают в Пенсионном Фонде, коэффициент индексации составляет 1,121.
Как рассчитали этот показатель
Показатель средней зарплаты, используемый для расчета пенсии, ежегодно повышается.
Его увеличивают по специальной формуле: берут 50% роста цен за прошлый год и 50% роста средней зарплаты в Украине за последние три года (по сравнению с предыдущими тремя годами). Конкретно на базе этого коэффициента и проводят перерасчет пенсии согласно закону.
Формула расчета
Формула определения такого коэффициента индексации определена постановлением Кабинета Министров Украины от 20.02.2019 № 124:
К = (РПЦ + РC3) x 50%/100%+1, где
- РПЦ — показатель роста потребительских цен за предыдущий год (в процентах);
- РСЗ — показатель роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учитывается для исчисления пенсии (в процентах).
По данным Государственной службы статистики Украины, показатель роста потребительских цен (РПЦ) за 2025 год (декабрь 2025 года по декабрь 2024 года) составляет 8,0%.
Читайте также
Показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учитывается для исчисления пенсии, за 2023−2025 годы составляет 17 482,87 грн, за 2022−2024 годы — 15 057,09 грн, показатель роста средней заработной платы (1C3 482,87 грн/15 057,09 грн) х 100% - 100%).
Поэтому коэффициент индексации в 2026 году составляет:
К=(8,0%+16,11%) x 50% /100%+1= 1,121
Ранее мы сообщали, что части украинцев не повышают пенсии из-за «абсурдных схем».
Поделиться новостью
Также по теме
Индексация пенсий с 1 марта: как рассчитывается повышение
Где бизнес ищет капитал и как проходить проверки: самое интересное с FinYear-2026
Meest Почта меняет тарифы с 1 марта
Бизнес может получить до 16 млн грн на переработку: условия финансирования
Дефицит работников будет сохраняться как во время войны, так и на этапе восстановления страны — НБУ
Четыре года большой войны: как выросли цены, тарифы и курс валют