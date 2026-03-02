0 800 307 555
Индексация пенсий с 1 марта: как рассчитывается повышение

Личные финансы
Пенсия в Украине
С 1 марта 2026 года в Украине стартовала индексация пенсий и страховых выплат. Это предусмотрено Решением Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2026 г. № 236. Как отмечают в Пенсионном Фонде, коэффициент индексации составляет 1,121.

Как рассчитали этот показатель

Показатель средней зарплаты, используемый для расчета пенсии, ежегодно повышается.
Его увеличивают по специальной формуле: берут 50% роста цен за прошлый год и 50% роста средней зарплаты в Украине за последние три года (по сравнению с предыдущими тремя годами). Конкретно на базе этого коэффициента и проводят перерасчет пенсии согласно закону.

Формула расчета

Формула определения такого коэффициента индексации определена постановлением Кабинета Министров Украины от 20.02.2019 № 124:
К = (РПЦ + РC3) x 50%/100%+1, где
  • РПЦ — показатель роста потребительских цен за предыдущий год (в процентах);
  • РСЗ — показатель роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учитывается для исчисления пенсии (в процентах).
По данным Государственной службы статистики Украины, показатель роста потребительских цен (РПЦ) за 2025 год (декабрь 2025 года по декабрь 2024 года) составляет 8,0%.
Показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учитывается для исчисления пенсии, за 2023−2025 годы составляет 17 482,87 грн, за 2022−2024 годы — 15 057,09 грн, показатель роста средней заработной платы (1C3 482,87 грн/15 057,09 грн) х 100% - 100%).
Поэтому коэффициент индексации в 2026 году составляет:
К=(8,0%+16,11%) x 50% /100%+1= 1,121
Ранее мы сообщали, что части украинцев не повышают пенсии из-за «абсурдных схем».
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПенсияПенсионный фондИндексация пенсий
Payment systems