Трамп говорит, что не усиливает санкции, чтобы не испортить переговоры с путиным — Finance.ua
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Трамп говорит, что не усиливает санкции, чтобы не испортить переговоры с путиным

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Трамп говорит, что не усиливает санкции, чтобы не испортить переговоры с путиным
Трамп говорит, что не усиливает санкции, чтобы не испортить переговоры с путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что воздерживается от ужесточения санкций против россии, чтобы не сорвать возможное мирное соглашение.
Об этом он сказал журналистам на церемонии приведения к присяге временного прокурора округа Колумбия.
«Только тот факт, что я, думаю, близок к заключению соглашения, я не хочу все испортить, делая это», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможности ужесточения санкций против рф.
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Президент США заверил, что может быть достаточно жестким, но, по его мнению, ужесточение санкций «навредит соглашению».
«Это не моя война, — в очередной раз подчеркнул он. — Это война Байдена, война Зеленского и война Путина. Это не война Трампа. Я здесь только для того, чтобы увидеть, могу ли я положить конец этому, чтобы спасти 5 тысяч жизней в неделю и много денег».
После слова «деньги» Трамп внезапно перешел на другую тему — рассказал об успехах своей недавней поездки в самые богатые страны Ближнего Востока, откуда он якобы привез 5,1 трлн долларов.
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Затем снова переключился на расходы Соединенных Штатов.
«Подумайте только, мы потратили 300 млрд долларов, без чеков, без контроля. Они (очевидно, администрация экс-президента Байдена. — Ред.) просто посылали деньги… — сказал Трамп. — Я никогда в жизни не видел ничего подобного».
Он похвастался, что собрал триллионы долларов и «приобрел красивый, большой, величественный самолет бесплатно для военно-воздушных сил Соединенных Штатов».
По материалам:
Укрінформ
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